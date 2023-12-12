習近平抵達越南　盼就中越全局、戰略議題交換意見

▲習近平專機抵達越南。（圖／翻攝新華社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中共總書記、大陸國家主席習近平專機12日下午抵達越南河內，他一下機就發表書面講話，盼以這次訪問為契機，與越南進行全局性、戰略性、方向性問題及共同關心的國際和地區問題深入交換意見。

根據央視新聞報導，河內內排國際機場共有400多人迎接習近平專機的抵達，包含越南總理范明政、越共中央內政部部長潘庭濯、中央對外部部長黎懷忠等高官都親自到場。

走下專機後，習近平也隨即發表書面講話，他提到，越南是亞洲重要國家和東盟重要成員國，近年來，在越南共產黨領導下，越南人民積極探索符合本國國情的發展道路，全面推進革新事業，國際和地區影響力與日俱增。

習近平指出，中越兩國山水相連，傳統友誼源遠流長。兩國老一輩領導人親手締造和培育的中越友誼是兩國人民共同的寶貴財富。中方把對越關係放在周邊外交的優先方向。

習近平強調，他期待以這次訪問為契機，就中越兩黨兩國關係全局性、戰略性、方向性問題及共同關心的國際和地區問題深入交換意見，推動雙邊關係進入新階段。

另外，習近平的夫人彭麗媛，中共辦公廳主任蔡奇，大陸外長王毅，大陸公安部長王小洪等也同機抵達越南。