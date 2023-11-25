桃園第五選區陷「三腳督」 　藍營直言：最終還是藍綠對決

▲前總統馬英九今天上午在國民黨提名副統總候選人趙少康陪同下為呂玉玲站台打氣。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者崔至雲／台北報導

桃園市政治版圖傳統藍大於綠，其中，第5選區（平鎮、龍潭）國民黨立委呂玉玲挑戰連勝，將對上民進黨連任3屆的桃園市議員劉仁照，以及代表民眾黨出戰的賴香伶，三腳督的局面讓地方緊張，不過，有藍營基層直言，賴香伶的支持者多為年輕人，比較會搶到綠營票源，藍營可能影響較少。

呂玉玲競總今天成立，國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康首次合體為立委候選人助講，現場擠爆超過8000人。侯友宜一上台致詞時就提到，在藍白合進程中已經盡了最大努力，然而真心換絕情，但他強調國民黨打仗從來都是團隊作戰，而在總統選舉三腳督的選情中，只要藍營團結，必能打贏勝仗。這番話似乎是告訴支持者，國民黨需要團結，就算是三腳督局勢，只要藍營團結，一樣能勝選。

除了這次總統是三腳督情勢，桃園第5選區也是三腳督局面。2020年呂玉玲以94218票勝過綠營蔣潔安89629票，但今年綠營推3屆市議員的劉仁照，白營也推曾參選市長的賴香伶，選情較往年複雜。不少藍營基層坦言「有得拚」，但由於賴香伶的支持者多為年輕人，比較會搶到綠營票源，藍營可能影響較少。

藍營基層也說，民眾黨在於平鎮、龍潭地區較沒有基層實力，也沒有組織力，選戰打起來還是會比較辛苦，呂玉玲已連任三屆，民眾對於她的執行力也是有目共睹，相信選戰打到最後，還是藍綠對決。

呂玉玲則說，她在此生根很久，過去以來的服務成績、政績和提出好的政策，鄉親也都有目共睹，她會繼續努力爭取鄉親支持，加倍讓鄉親看到她的努力和為大家做的事，相信鄉親會有智慧來選擇好人選。

呂玉玲說，現在對白營就是兄弟爬山各自努力，主要還是要告訴民眾，民進黨執政7、8年來，大家生活過得很苦，大家若希望改變，就從這次國民黨開始改變，政黨輪替，讓台灣未來過得更好。