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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

趙少康為呂玉玲站台　批民進黨執政8年「1件好事都說不出來」

▲前總統馬英九今天上午在國民黨提名副統總候選人趙少康陪同下為呂玉玲站台打氣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲前總統馬英九今天上午在國民黨提名副統總參選人趙少康陪同下為呂玉玲站台打氣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

前總統馬英九今（25）日上午為國民黨籍立委候選人呂玉鈴競選總部成立大會站台，馬英九肯定呂玉玲做人誠懇做事認真，體現客家刻苦耐勞精神，政績服務深入人心，用心推動平鎮、龍潭交通建設，打造成為南桃園新都心。國民黨副總統參選人趙少康火力全開批評民進黨，執政八年無德無能，執政作為讓人罄竹難書，包括「缺疫苗」、「缺口罩」、「缺雞蛋」，一件好事都講不出來。

尋求連任的國民黨第五選區立委候選人呂玉玲，今天上午在平鎮區成立競選總部，國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康首次聯袂為呂玉玲站台助選，現場湧入逾8000位支持者到場，凝聚泛藍支持者信心，營造團結奮鬥到底態勢，除侯友宜、趙少康外，前總統馬英九、桃園市長張善政、桃園市議會議長邱奕勝、前桃園縣長吳志揚，以及平鎮、龍潭在地里長都到場支持。

▲前總統馬英九今天上午在國民黨及尋求連任立委呂玉玲披上彩帶加油打氣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲前總統馬英九今天上午在國民黨及尋求連任立委呂玉玲披上彩帶加油打氣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

馬前總統在趙少康陪同下為呂玉玲披上勝利綵帶，馬英九用客家話向桃園客家鄉親打招呼後表示，呂玉玲做人誠懇做事認真，體現客家刻苦耐勞精神，她在立委任內政績和服務，積極推動平鎮、龍潭各項交通建設，包括提出平鎮大車站、打造南桃園成為新都心都深入人心。

馬英九隨後痛批民進黨，執政八年施政倒行逆施，暴力、詐騙犯罪大量增加，錯誤的外交和能源政策令人痛心。馬英九強調，唯有下架民進黨讓國民黨重返執政，台灣才能恢復安定和平。

趙少康隨後致詞指出，昨天開始擔任侯友宜的副手，今天第一場造勢大會就獻給呂玉玲，民主政治中，好的立委就是繼續做，現在民進黨政府無德無能，執政作為讓人罄竹難書，包括「缺疫苗」、「缺口罩」、「缺雞蛋」，一件好事都講不出來，雖然國民黨這次選情艱困，但相信最終可以化險為夷，他選擇跳出來，就是抱持著救圖存亡的心情，希望能讓台灣邁向安居樂業、和平繁榮。

▲桃園市長張善政、議長邱奕勝與前桃園縣長吳志揚等人為呂玉玲站台打氣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長張善政、議長邱奕勝與前桃園縣長吳志揚等人為呂玉玲站台打氣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市長張善政、議長邱奕勝與前桃園縣長吳志揚先後向鄉親喊話，希望重現去年桃園市長選舉藍營團結氣勢，讓呂玉玲挺進四連霸，繼續留在立法院把關預算、監督國家安全，更讓桃園市能夠爭取到更多統籌分配款和中央補助款，讓桃園更加進步。

▲呂玉玲競選總部成立大會上，湧入滿場藍營支持者。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲呂玉玲競選總部成立大會上，湧入滿場藍營支持者。（圖／記者沈繼昌翻攝）

呂玉玲最後致詞強調，2024年是歷史重要時刻，請鄉親為孩子的未來投下這一票，「立委支持呂玉玲，總統支持侯康配」，深信「善良不分藍綠，正義不會動搖」，未來會一一落實提出政見，為平鎮、龍潭鄉親一直拚下去。

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