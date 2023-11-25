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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸戰交鋒！何博文拚收復北海岸　評洪孟楷領先2位數民調「吹哨壯膽」

▲▼民進黨總統候選人賴清德今（25日）出席「賴清德、何博文林口聯合競選總部成立大會」。（圖／賴清德競選辦公室提供）

▲民進黨立委參選人何博文。（圖／賴清德競選辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

新北市立委第一選區選戰激烈，國民黨現任立委洪孟楷爭取連任，面臨民進黨新北市黨部主委何博文挑戰。出身政治世家的洪強打政績牌；而何博文曾在2012年征戰過這個選區，當時以1萬7千多票敗陣，這回捲土重來。對於洪孟楷宣稱民調領先兩位數，地方輔選人士跟何博文都不以為然，並表示，地方上對洪孟楷過去表現無感、幾乎選舉到了才想起這個人，而洪近日積極跑基層固票以及國民黨中央傾囊相助，都顯示他的選情未若自己所說的樂觀。

民進黨總統參選人賴清德今出席何博文林口聯合競選總部成立大會，包含總統府國策顧問呂子昌、立法院長游錫堃、立委王定宇、立法院榮譽顧問呂孫綾、以及新北市議員陳世榮、鍾宏仁、李宇翔等黨公職都到場站台，現場湧入數千支持者，聲勢相當浩大。

賴清德站台致詞時表示，認識何博文三十年的時間，當時何博文是跑立法院的記者，不僅專業負責任，且撰寫報導時都是站在台灣的立場、秉持記者專業，不受到報社的立場影響。

賴清德也提到，國民黨籍的候選人贊成核一、核二，何博文比對手更有明確的目標，並站在選區的角度來提出政見。何博文贏得這場的選舉，走對的路必然是他的力量，提出的政見比對手對地方還更有幫助。

對於選情，地方輔選人士透露，綠營地方早早完成整合，反而看到洪孟楷對選情相當緊張，他過去是很少在地方的「幽靈立委」，就連藍營基層也對他有些怨言，洪近期也積極掃街、勤跑地方、加大基層耕耘力道，更是全家出動站台，而且國民黨中央也全力襄助，不管是文傳會發動的文宣戰，還是前立委、洪媽媽郭素春急著向樁腳催票，都顯示他的選情並未如表面上宣稱如此「樂觀」。

何博文則表示，關鍵時刻每一票都非常重要，選情真的非常緊繃，自己沒有立委媽媽、也沒有董事長爸爸，對手卻連自己太太都要抹黑；何博文覺得，台灣愛好和平，從來不挑釁，但要保有自我防衛能力，盼選民票投何博文，讓民進黨國會過半，未來執政更有力。

對於洪孟楷於造勢場合宣稱民調領先兩位數，何博文則直言大開眼界、讓人覺得好笑，「真實狀況如何大家心理有數，無需吹哨壯膽，勤跑基層就可以發現，地方民眾對洪孟楷建設無感，只會和議員搶功、跨時空攔政績。」

何博文認為，既然洪孟楷誇口票很多，歡迎把神聖一票投給何博文，自己會非常珍惜。他也分析，「若民調贏我很多，前陣子又何必全黨救一人，用文傳會高規格對我抹黑又抹紅，甚至動用朱立倫心腹凌濤親自出面開記者會，抹紅我太太，還無端指控銘傳大學的學術交流是統戰工具？」

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