送價值200元廚餘桶　蔡培慧團隊赴地檢署告發游顥涉賄選

▲蔡培慧競選團隊檢舉游顥涉賄選。（圖／蔡培慧辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委蔡培慧25日指出，集集鎮吳厝里某鄰長逐戶發送價值約兩百元之廚餘桶，贈品上清楚印著是由國民黨立委候選人游顥與縣政府、鎮公所聯名贈送，涉嫌賄選，蔡培慧南投競選辦公室也前往南投地檢署告發，蔡批評，怎麼會這麼荒謬？拿公家資源做賄選的事，難道游顥把這些鄰長當成競選人員？

蔡培慧競選辦公室接獲民眾通報，集集鎮吳厝里某鄰長逐戶發送價值約兩百元之廚餘桶，贈品上清楚印著是由國民黨立委候選人游顥與縣政府、鎮公所聯名贈送。蔡培慧競選辦公室主任曾琮愷攜帶相關影片、照片、證物及書面檢舉函，前往南投地檢署遞狀告發游顥涉犯賄選罪。

蔡培慧表示，昨天得到消息有人在集集發放廚餘桶，少則90元、多則200元，且上面印著游顥大名，還有南投縣環保局廣告，怎麼會這麼荒謬？拿公家資源做賄選的事，在南投各鄰里都有發現，難道游顥把這些鄰長當成競選人員？此事有無違反行政中立，這都要拜託檢調單位調查清楚，選舉要正當，不可以做賄選這種奧步。

蔡培慧競選團隊集集駐區謝主任指出，昨天晚上接獲鎮民反應，收到鄰長贈送廚餘桶。調閱民宅監視器，清楚看見吳厝里一位鄰長發送廚餘桶的畫面。謝主任指出，鎮民反應收到鄰長發送2個廚餘桶，顯示鄰長清楚知道該民家有2個戶口。

曾琮愷質疑，游顥是竹山鹿谷的議員，為何跨區請集集鎮公所透過鄰長贈送價值超過30元廚餘桶？是否有賄選的嫌疑？該廚餘桶網路市價超過200元，最便宜也要95元，明顯已超過選罷法所規定之賄選金額。

曾琮愷痛批「這不是賄選，什麼是賄選？」很遺憾國民黨候選人總是透過縣政府及行政資源幫特定候選人輔選，屢屢發生，去年縣長選舉發生泡麵碗事件，今年更直接把候選人名字印上，此為「假宣導，真賄選」。

陪同檢舉的紀律師指出，廚餘桶市價超過新台幣30元，是具有經濟價值之日常用品，已超過法定之賄選標準。該廚餘桶記明由國民黨立委候選人游顥與縣政府、鎮公所聯名贈送，時值選舉期間，該贈品已遠遠超過法定金額，違反正當選舉程序之公平性，若持續放任這樣的不法行為，恐影響投票權人之投票意向，構成賄選行為。