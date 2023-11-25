合作選區藍白立委可相互站台　黃健庭：但競爭選區則禁止

▲國民黨秘書長黃健庭25日出席國民黨「中山大同區慶祝建黨129週年黨慶」。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

藍白在君悅飯店撕破臉，國民黨主席朱立倫今（25日）指出，他黨的正副總統參選人不可幫國民黨站台，但在地方立委、縣市長間可相互支持、合作。對此，國民黨秘書長黃健庭表示，立委互相站台沒有問題，不過總統副總統、不分區立委不可以；而國民黨的台，也不能讓非國民黨總統副總統及不分區立委來站。惟據了解，區域若是藍白「競爭」非「合作」的地區，也是不行。

國民黨與民眾黨在23日的「君悅5人會」撕破臉後，各自提名自己的副總統參選人。朱立倫昨下軍令，要求全黨上下一心，15位縣市長、所有立委、民代及黨內同志，大家必須團結一致，不分彼此、不分你我，拚盡所有力氣，一定要勝選；作為國民黨主席，他正式發出全黨動員令，全黨支持侯友宜。

朱立倫25日在台中受訪時，被問如果在地方藍白合作還有可能嗎？朱回應，以台中第一選區，不管台中市長盧秀燕，或者是區域的立委，大家相互合作，這是存在的，這是繼續的。但國民黨明確規定，總統部分目前是競爭的，所以其他的正副總統參選人是不可以來幫國民黨站台，但在地方立委間、民意代表間或縣市長間，可以相互支持、合作。

黃健庭25日中午出席國民黨「中山大同區慶祝建黨129週年黨慶」時，媒體就朱立倫的論述，詢問黃會否出現藍白立委互相站台狀況？

黃健庭回應，立委互相站台沒有問題，講的是總統副總統、不分區立委不可以；而國民黨的台，也不讓非國民黨總統副總統、不分區立委來站，因為現在總統跟不分區有競爭關係。對於是否憂心政黨票流失到白營？黃說，就大家各自努力，本來就是這樣。

藍營人士解釋，舉例來說，台中第一選區民眾黨提名的蔡壁如可以替國民黨台中第七選區立委參選人林家興站台，也可以幫台北市第二選區立委參選人游淑慧站台，而林跟游也可替蔡站台，但這是因為國民黨在台中第一選區沒有提名，若是藍白「競爭」非「合作」的立委選區，就不能互相站台。

該人士也說，民眾黨總統參選人柯文哲不能站國民黨的台，因為國民黨有自己的總統參選人，而民眾黨不分區立委參選人黃珊珊也不能站國民黨的台，因為國民黨也有自己的不分區立委。