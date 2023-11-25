國民黨「三子」力挺顏寬恒！4千支持者擠爆　顏氏四代同堂罕合體

記者白珈陽、黃資真／台中報導

國民黨總統候選人侯友宜昨(24)日宣布與趙少康組「侯康配」參選2024總統大選，今天便馬不停蹄開始助選行程，為了助陣台中第2選區國民黨立委候選人顏寬恒，侯友宜與韓國瑜、盧秀燕等大咖一同現身聯合競總，侯高喊「日頭出來，陰霾都走掉了」，一展團結氣勢。

▲國民黨總統候選人侯友宜、韓國瑜、盧秀燕、朱立倫等人合體替顏寬恒助選。（圖／記者白珈陽攝，下同）



侯友宜、顏寬恒聯合競總成立，吸引4、5000名支持者到場，韓國瑜、盧秀燕、朱立倫等大咖現身力挺，以及台中第一選區民眾黨立委參選人蔡璧如與其他候選人一同站台支持，父親顏清標、姊姊顏莉敏、妻兒，以及媳婦與孫子等顏家人更是罕見公開同台，場面相當浩大。

▲現場氣氛熱烈，吸引4、5000名民眾到場支持。



侯友宜表示，今天台中大太陽，「日頭出來，陰霾都走掉了」，禿子、燕子、漢子齊聚，為顏寬恒助選，希望支持者投票讓他重返立法院，為人民服務，台下支持者的歡呼聲此起彼落。

顏寬恒說，他46年來與在地鄉親一起生活，勤走基層就是他的日常，強調自己與鄉親感情就像家人，強調對在地的深厚情誼是他推動建設的最大動力，認為沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰的進步，就是大家的幸福。

▲包括顏清標、顏莉敏，以及顏寬恒的妻兒、媳婦孫子都在現場。



顏寬恒細數在地方的各項建設，過去他任內爭取的大肚和美跨河大橋已開工，中科西南向聯外道路已完工通車，甚至在選區分割前爭取的74線草湖匝道也即將通車，各項重大公共建設帶來地方繁榮，家鄉進步為在地人更添光榮。顏寬恒也許諾，會繼續為地方打拼，拼的是長照，推動科技長照、一區一公力日照照顧照服員福利；拼的是提高生育、托育補助，推廣臨托設施佈建，為家鄉拚建設，大肚生活圈四號道路、老舊電網優先汰換、南山截水溝第三期，爭取海線鐵路雙軌高架化，還有大家期盼的捷運藍線能有個明確的期程。

顏寬恒說，不能讓目無法紀的執政黨需索無度，不能讓視民意為無物的民意代表得寸進尺。當他決定再一次站出來，面臨的是大規模搜索、檢調的伺候，用莫須有的罪名混淆視聽，要特別感謝鄉親朋友的信任，給他力量做他的後盾，讓他能踏實走穩每一步。顏寬恒喊話鄉親，展現團結表達民意，要贏做事的機會、拼台中的未來，要鄉親與他一起為家鄉贏下這一戰。