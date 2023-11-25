ET民調／正副總統搭配能力評比　「侯康配」38.1%最能維持兩岸和平

▲民進黨副總統候選人蕭美琴、國民黨副總統候選人趙少康、民眾黨副總統候選人吳欣盈。（合成圖／ETtoday資料照）

記者詹宜庭／台北報導

2024總統大選由國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康的「侯康配」；民眾黨總統候選人柯文哲、副總統候選人吳欣盈的「柯盈配」；民進黨總統候選人賴清德、副總統候選人蕭美琴的「賴蕭配」，形成三腳督之勢。根據《ETtoday民調雲》最新民調結果顯示，在正副總統搭配能力評比方面，「侯康配」最能維持兩岸和平、「賴蕭配」最能促進台灣經濟發展建設。

《ETtoday民調雲》25日公布最新民調，在三腳督局勢中，「賴蕭配」支持度34.8%排名第一，國民黨「侯康配」支持度32.5%緊追在後，民眾黨「柯盈配」支持度21.2%居末；其中，「賴蕭配」與「侯康配」兩者之間僅差2.3個百分點。

另對正副總統搭配能力評比，在「最能維持兩岸和平」部分，結果顯示，「侯康配」38.1%居冠，「賴蕭配」28.9%居次，「柯盈配」17.4%居末；在「最能促進台灣經濟發展建設」部分，排名第一為「賴蕭配」33.1%，其次為「侯康配」31.1%，第三為「柯盈配」20.5%。

而在「最能整頓台灣治安貪腐」部分，「侯康配」35.6%第一，「賴蕭配」27.0%第二，「柯盈配」15.0%最後。總而言之，「侯康配」最能維持兩岸和平、「賴蕭配」最能促進台灣經濟發展建設。

▼正副總統搭配能力評比。（圖／ETtoday民調雲，點圖放大）



為了解現階段台灣民眾對於2024總統選舉的最新看法，《ETtoday民調雲》於11月24日，針對20歲以上民眾進行「2024總統選情調查」，回收有效樣本數1,348份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.72%。

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