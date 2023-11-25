藍白還可合作？朱立倫：總統是競爭的　地方立委可以相互支持

▲朱立倫於台中受訪。（圖／國民黨文傳會提供）



記者崔至雲／台北報導

國民黨主席朱立倫今（25）日到台中參加立委參選人顏寬恒競選造勢活動，對於未來藍白狀況，朱立倫說，國民黨有明確規定，總統部分是競爭的，其他的總統候選人或副總統候選人不能幫藍營站台，但是地方立委之間，民意代表之間或縣市長之間，可以相互的支持，相互的合作。

未來如何與白營合作？朱立倫提到，昨天國民黨侯友宜、趙少康去登記之後，全黨團結一致，將用生命拚到最後一分鐘，相信最後勝利成功一定是國民黨的。

朱立倫提到，侯友宜、趙少康還有韓國瑜跟所有的不分區立委、區域立委一定要結合在一起，國民黨是三合一的選舉，總統、不分區立委跟區域的立委，大家是一個團隊作戰，一定是團隊的精神保持到最高，大家能夠共同團結勝選。

媒體追問，如果在地方藍白合作還有可能嗎？朱立倫表示，對於整個的地方，以台中第一選區，不管台中市長盧秀燕，或者是區域的立委，大家相互合作，這是存在的，這是繼續的。但是國民黨有明確的規定，總統部分目前是競爭的，所以其他的總統候選人或副總統候選人是不可以來幫國民黨站台，但是在地方立委之間，民意代表之間或縣市長之間，可以相互的支持，相互的合作。