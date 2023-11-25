快訊／口誤「票投民進黨」！場面瞬間安靜　趙少康道歉：是拒絕

▲趙少康出席中山大同區慶祝建黨129週年黨慶。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

中廣董事長趙少康昨成為國民黨副總統參選人後，今（25日）桃園、台北兩邊跑，替藍小雞站台。趙少康中午出席活動時，批民進黨執政讓兩岸風聲鶴唳、台灣貧富懸殊加劇，要什麼沒什麼，應讓民進黨下台；然當趙喊話黨員票投國民黨時，口誤「明年選舉票投民進黨就對了」，讓場面瞬間安靜，趙也立刻改口，對不起，是拒絕民進黨。

趙少康25日中午出席國民黨「中山大同區慶祝建黨129週年黨慶」，趙致詞表示，他很意外，本來要助選突然變候選人， 但國家面臨存亡絕續、兩岸風聲鶴唳、台灣內部貧富懸殊越見嚴重，民進黨執政要快篩沒快篩、要疫苗沒疫苗、要口罩沒口罩、要什麼沒什麼，所以不要讓民進黨繼續執政，做不好就下台，民進黨下台。

趙少康向台下國民黨員喊話，希望你的孩子去當兵，死在戰場上嗎？不希望嘛！烏克蘭戰爭打到現在，造成1000萬難民，大多數是女人、小孩跟老人，特別是婦女，而加薩走廊的死者一半是婦女小孩，所以在座的婦女朋友，絕對要拒絕民進黨，票投國民黨才有和平。

趙少康也說，兩岸和平是重中之重，賴清德說是自己是和平守護者，「他是什麼和平守護者？他是和平的破壞者」，兵役4個月變1年、國防預算從3000億變6000億，民進黨繼續執政，台灣真的不安寧，兩岸真的不和平。

接著，趙少康表示，若希望政治更清明、兩岸更和平、官員更清廉、更有能力，「明年選舉票投民進黨就對了。」場面瞬間安靜，趙少康立刻改口，對不起，票投國民黨就對了，拒絕民進黨就對了，「口誤，口誤」，拒絕民進黨，票投國民黨。