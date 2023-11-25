顏寬恒聯合競總成立！侯友宜親自到場　顏清標熱情招呼表達支持

記者莊智勝／台中報導

2024大選台中戰況激烈，第2選區（沙鹿區、龍井區、大肚區、烏日區及霧峰區）民進黨籍立委林靜儀爭取連任，國民黨籍立委參選人顏寬恒捲土重來再戰，主打深耕地方力拚，雙方互別苗頭。今(25日)侯友宜、顏寬恆聯合競總成立，侯友宜也親自現身，現場支持者眾多，氣氛十分熱烈。

▲侯友宜、顏寬恒聯合競總成立大會，顏清標親自帶著侯向地方議員、里長熱情招呼。（圖／民眾提供）

侯友宜今午抵達顏寬恒聯合競總成立大會現場，大甲鎮瀾宮董事長顏清標熱情招呼，親自帶著侯友宜一個一個向地方議員、里長打招呼，以行動展現對侯友宜的歡迎與力挺。

在藍白合破局後，侯友宜副手迅速定調，與中廣董事長趙少康搭配參選，藍營大有團結氣勢，選民也逐漸歸隊。《ETtoday民調雲》最新民調顯示，在趙少康擔任副手後，「侯康配」聲勢上漲，支持度一路上升達32.5%，與支持度第一的「賴蕭配」34.8%差距縮小，顯示選民對「侯康配」抱持希望；而柯文哲宣布副手搭檔為吳欣盈後，氣勢未見提振，支持度反而下降4.8個百分點，推測原因可能與柯文哲反覆無常造成在藍白合破局，以及搭檔吳欣盈的搭配內部有雜音所造成。

▲2024總統大選選情調查–正副總統搭配對比支持度。（圖／ETtoday）