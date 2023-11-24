交流相長持續精進　台南台中災害防救經驗參訪交流

▲台中市於24日由消防局災害管理科邱益瑞科長，率消防局人員及「強韌台灣大規模風災震災整備與協作計畫」協力團隊，至台南市災害應變中心參訪交流。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應越趨複雜的災害情境，必須提升災害防救經驗，台中市於24日由消防局災害管理科邱益瑞科長，率消防局人員及「強韌台灣大規模風災震災整備與協作計畫」協力團隊，至台南市災害應變中心參訪交流。

台南市災害防救辦公室王雅禾執行秘書特出面接待，會中由台南市分享0206地震救災經驗及彼此分享災害防救經驗與心得，使災害防救工作能一路穩扎穩打、持續精進。

「強韌台灣大規模風災震災整備與協作計畫」與前身的災害防救深耕計畫，皆由內政部補助、各地方政府推動之計畫，執行內容十分豐富，從災害的減災、整備、應變皆有囊括，在地方政府及公所的災害防救業務精進上，扮演著非常重要的角色。

市長黃偉哲表示，交流相長互通有無，是彼此成長精進十分重要的管道，此次由台中市率團來訪與台南市互相交流，讓我們獲益良多，希望我們的市府團隊能汲取各方經驗，持續進步，成為我們市民與日益嚴峻的災害間，一道滴水不漏的屏障。

消防局局長李明峯指出，台南市的防災協力團隊成功大學，是我們從災害防救深耕計畫、第2期計畫、第3期計畫到強韌台灣大規模風災震災整備與協作計畫，從2009年至今15年的防災協力夥伴，一路上支持協助南消，讓南消獲益良多，得以日日夜夜的推進災害防救工作，保障市民生命財產安全。