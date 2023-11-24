台南藍軍力挺　侯友宜警長出征、趙少康少康中興！

記者林東良／台南報導

力挺侯趙配！台南市議會國民黨團在黨中央中常會通過，侯友宜總統參選人的副手是趙少康後，黨團立刻召開『力挺：警長出征 少康中興』記者會，表達力挺侯趙配。

▲台南市議會國民黨團在黨中央中常會通過，侯友宜總統參選人的副手是趙少康後，黨團立刻召開『力挺：警長出征 少康中興』記者會，表達力挺侯趙配。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市議會國民黨團強調，從未看過國民黨這麼強的總統、副總統組合，基層支持者振奮的支持電話，湧向各議員服務處，國民黨會揮別藍白合不利因素，化傷心悲憤為激憤的力量，下架貪腐的民進黨為謀福利，為中華民國創造奇蹟！

國民黨團書記長蔡育輝率領王家貞、方一峰、林燕祝、李中岑、許至椿、尤榮智、林美燕、盧崑福，高舉手板舉行『力挺：警長出征 少康中興，起來吧，戰鬥！』記者會，展示藍軍振奮的決心。

書記長蔡育輝指出，身為6屆議員，從未看過總統選舉像2024年這麼熱鬧，更沒看過國民黨推出侯友宜、趙少康，總統副總統這麼強的候選人陣容，這段期間國民黨一心想促成藍白合，結果藍白合破局，基層選民悲憤的情緒炸鍋，但危機就是轉機，國民黨中常會今天推出這麼強的總統副總統正副組合，基層支持者的眼睛為之一亮，心情也異常開心激動，大家會團結一心化悲憤為力量，創造地方自治史的奇蹟，下架貪腐的民進黨！

發言人王家貞表示，侯趙配訊息一出，他的服務處接支持者電話接到手軟，但這次不是抱怨電話，而是支持者按讚的欣喜電話，支持者覺得是侯趙配組合讓人而目一新，趙少康在戰鬥藍再度讓外界見識她的好口才、魅力和戰鬥力，可以跟總統候選人侯友宜的沈穩、敦厚做一個最好的互補，黨團全力支持警長出征抓壞人，少康中興，國民黨一定會贏得選舉，讓中華民國的國旗全國飄搖。

國民黨團最後高呼警長出征 少康中興，政黨輪替，為民謀福利，侯趙配一定會贏得總統大選，創造中華民國的奇蹟！