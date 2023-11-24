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台南聖母廟加持！　「聖火祈福」喜迎土城國小101週年校慶

▲台南市立土城國民小學24日，由李貞慧校長率領逾百位師生來到正統鹿耳門聖母廟，舉行「聖火傳遞祈福祭典」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市立土城國民小學24日，由李貞慧校長率領逾百位師生來到正統鹿耳門聖母廟，舉行「聖火傳遞祈福祭典」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

喜迎建校101週年，台南市立土城國民小學24日，由李貞慧校長率領逾百位師生來到正統鹿耳門聖母廟，舉行「聖火傳遞祈福祭典」，以隆重古禮稟報神明、焚呈祝文後燃點聖火，再由小選手持聖火遶境土城轄域，為101週年的校慶運動會揭開序幕。

▲台南市立土城國民小學24日，由李貞慧校長率領逾百位師生來到正統鹿耳門聖母廟，舉行「聖火傳遞祈福祭典」。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市立土城國民小學24日，由李貞慧校長率領逾百位師生來到正統鹿耳門聖母廟，舉行「聖火傳遞祈福祭典」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

二建的鹿耳門聖母廟落成安座於1918年，土城國小則建於1922年，百年來教育無數土城孩子，當代土城居民幼年的回憶，多與土城國小、鹿耳門聖母廟緊密結合，因此雙邊一直維持緊密互動，學校許多活動、運動會、畢業典禮等，都會前來聖母廟祈福，近來聖母廟也與土城國小配合開設武術武陣社團、英語繪本課程…教育與信仰之間的融洽，在繁忙的工商業社會中十分難得。

▲台南市立土城國民小學24日，由李貞慧校長率領逾百位師生來到正統鹿耳門聖母廟，舉行「聖火傳遞祈福祭典」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今日的聖火傳遞儀式，由土城國小的「戰鼓隊」揭開序幕，祭典後，李貞慧校長、陳丁暉家長會長、聖母廟陳祈富副主委、蔡瑞源總幹事、郭信良議員服務處、蔡麗青議員服務處等貴賓共同點燃聖火，傳遞給小小選手們，象徵著傳承與祝福。

▲台南市立土城國民小學24日，由李貞慧校長率領逾百位師生來到正統鹿耳門聖母廟，舉行「聖火傳遞祈福祭典」。（圖／記者林東良翻攝，下同）
小選手分做數批，由家長會車隊開路，手持聖火遶境土城、一路上許多家長都走出門外為孩子加油打氣，氣氛溫馨，除了期許101年校慶圓滿成功外，更希望土城在地的孩子都能親近在地大廟、共同傳承傳統地方特色文化。

▲台南市立土城國民小學24日，由李貞慧校長率領逾百位師生來到正統鹿耳門聖母廟，舉行「聖火傳遞祈福祭典」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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