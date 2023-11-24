失智男街頭遊蕩…見老婆歉回「你好面熟」！妻無奈：已經好幾年了

▲失智男子被警察找回，面對妻子竟不認識。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市75歲黃姓男子日前晚間有事離家外出，但一出了門就忘了為何出門，人就在街頭徘徊，即使距離家裡只有400公尺，仍然回不了家，警方獲報帶回派出所，並通知黃妻前來，黃男一見妻子，一臉歉意的說「很面熟！但不知道她是誰。」黃妻神情淡定且無奈，「他這樣好幾年了，好險都沒走遠」，妻子最後攙扶老公回家，不離不棄的背影令人動容。

台中市警察局第三分局正義派出所員警日前晚間10點多獲報，仁義街有名迷失男子在街頭來回走了好多趟，民眾關心詢問，男子完全記不得自己是誰，只好請他先在路邊休息，等待警方到場。

黃男表示，他原本要出門辦事，但剛走下樓就忘記要辦什麼事，連距離不遠的住家在哪個方向都絲毫沒有頭緒，自己的姓名也想不起來，頻頻致歉說「對不起，我很慚愧，我記不得了！」

黃男身上未帶任何證件，員警帶回派出所透過人臉辨識系統，順利查到身分，並通知黃妻前來，員警問他「這個人是你的誰？你認識嗎？」沒想到黃男說「她很面熟！但我想不起來她是誰。」

黃妻表示，老公失智多年，早已忘記家人是誰，只要出去就回不來，好險都沒走遠，未曾有過失蹤紀錄，這次因為她忙著工作，才沒有發現他獨自出門，她非常感激員警協助。