2024台南市耶誕跨年系列活動強勢登場　黃偉哲邀請台南瘋跨年

▲「2024台南市耶誕跨年系列活動」即將登場，黃偉哲市長表示除2場親子活動，3場大型演唱會外，並宣布縣、市合併後首次於雙行政中心12月31日同時辦理跨年演唱會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「瘋跨年」？來台南就對了！「2024台南市耶誕跨年系列活動」即將登場，台南市政府24日舉行宣傳記者會，除宣布2場親子活動，3場大型演唱會外，並宣布縣、市合併後首次於雙行政中心12月31日同時辦理跨年演唱會，黃偉哲市長、擔綱系列活動主持人之一的徐凱希，帶來神秘開箱禮，邀請各界猜猜耶誕跨年卡司。





黃偉哲表示，由於2024年迎來「台南400」，眾多日本友誼城市將來台南共襄盛舉，市府正積極邀請日本時尚流行教主出席台南跨年系列活動，精彩可期，他誠摯邀請海內外朋友規劃台南之旅，瘋跨年、遊台南、享美食，保證滿載而歸。





黃偉哲指出，今年的活動非常精采，從12月2日總爺藝文園區的奇幻童話屋，12月9日的善糖甜蜜同樂會，於麻豆、善化區舉辦2場大型親子活動，12月23日在市府西側廣場舉辦耶誕晚會演唱會，接下來12月31日同時舉辦新營及市府西側廣場的跨年晚會，藝人卡司非常堅強，請大家拭目以待。





黃偉哲更與擔綱系列活動主持人之一的徐凱希帶來神秘開箱禮，邀請粉絲們一起來猜猜耶誕跨年卡司。現場提供3項線索「金曲歌王、金曲歌后、日本時尚流行教主」，主辦單位將從正確預測的粉絲們當中，抽出幸運得獎者，贈送巨星親筆簽名海報。



市府說明，台南耶誕跨年系列活動重視區域平衡、不同年齡的參與，因此規畫2場親子活動及3場大型演唱會。首先登場是12/2(六)在麻豆區總爺藝文中心的「總爺奇幻童話屋」展開，邀請知名兒童劇團「豆子劇團」，有泡泡派對、帶動唱、闖關遊戲等活動，深受小朋友喜愛，且寓教於樂；12/9(六)「善糖甜蜜童樂會」則在善化區善糖文化園區，有超可愛的人偶劇團「小青蛙劇團」，還有小丑呀咪、闖關遊戲等精彩活動，享受一場最甜蜜的午後童樂時光。





3場大型演唱會為12/23「搖滾耶誕演唱會」在永華市政中心西側廣場登場；重頭戲12/31「台南好young跨年晚會」在永華市政中心西側廣場、「南瀛跨年晚會」在新營區南瀛綠都心公園，雙市政同時跨年倒數，共同迎接2024年來臨。更多精采卡司將陸續宣布，滿足各方期待，享受不一young的耶誕跨年氣氛，嗨翻12月。





主辦單位新聞及國際關係處表示，歡迎全國民眾來台南瘋跨年，賞遊台南、品嘗美食，只要消費滿百元，就可參加「台南購物節」抽獎活動，包括百萬好車、黃金一兩、iphone、國外來回機票等獎品，週週抽、月月抽，好禮獎不完。(台南購物節 https://tainanshopping.tw/ )



總爺奇幻童話屋

活動時間：12 月02 日 (六) 13:30-16:30

活動地點：麻豆總爺藝文中心

表演劇團：豆子劇團

表演團體：泡泡派對、兵兵姊姊帶動跳

周邊活動：闖關活動

(詳細活動資訊請以官網及粉專公告為準)





善糖甜蜜童樂會

時間：12 月09 日 (六) 13:30-16:30

地點：善化善糖文化園區

表演劇團：小青蛙劇團

表演團體：小丑呀咪

周邊活動：闖關活動

(詳細活動資訊請以官網及粉專公告為準)



搖滾耶誕演唱會

時間：12/23晚上

地點：永華市政中心西側廣場

表演卡司：待公布



台南好Young跨年晚會

時間：12/31晚上

地點：永華市政中心西側廣場

表演卡司：待公布



南瀛跨年晚會

時間：12/31晚上

地點：新營南瀛綠都心公園

表演卡司：待公布



詳情請上「2024台南好Young-耶誕跨年系列活動」官網或粉專查詢。

官方網站：https://tainanyoung.com.tw/

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