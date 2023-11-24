假愛情，真詐騙　東警即時攔阻被害人退休金

▲潘女至馬蘭派出所諮詢警方。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣警察局台東分局馬蘭派出所日前攔阻落入愛情圈套的潘姓婦人匯款，保住了其退休養老金，警方呼籲在網路交友盛行、人人瘋投資的今日，詐騙集團到處佈下了陷阱引誘人上當，民眾務必謹慎求證，必要時向警方諮詢，避免受騙。

潘姓婦人於日前使用臉書，並在交友軟體上認識自稱陽姓男子的詐騙集團，詐騙集團以「親愛的」稱呼被害人，自稱為某NGO成員，騙取婦人身分證字號，被害人信以為真提供後，陽民稱要寄包裹給被害人，要求潘婦先行支付運費美金10,500元（折合新台幣約338,000元）。所幸潘女臨門一腳覺得疑惑，至馬蘭派出所諮詢，警員鍾景峰察覺有異，苦口婆心跟潘女這絕對是詐騙集團的圈套，並引援近期案例說明，成功保住了潘女的養老金，也提醒其注意近期是否個資外洩或遭冒用情況。

台東警分局分局長陳蔚文提醒，民眾只要遇到可疑情形，或被對方要求匯款，請務必要仔細查證或撥打165反詐騙專線諮詢，以免受騙。警方與金融機構、超商合作共築「友善通報網」也會發揮守門人的角色，如遇行員、店員關懷提問時，勿聽信歹徒話術，應先確認自身用途，有困難即適時向行員及警方尋求協助，避免鉅額財產損失。行員(店員)在發現可疑時也會通報員警到場攔阻，共同守護民眾的財產。