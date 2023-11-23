台東社區競賽成果發表　鄉鎮市大獎金峰鄉八連霸

▲台東縣政府於23日舉辦112年「幸福台東 宜居城市」社區競賽成果發表。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府跨局處整合資源，推動台東高齡友善的健康環境，並於23日舉辦112年「幸福台東 宜居城市」社區競賽成果發表，由縣長饒慶鈴親自頒發績優社區發展協會及績優鄉鎮公所，總計40個社區獎項及2個社區領航獎，其中，鄉鎮市大獎由由金峰鄉公所8連霸榮獲冠軍(獎金6萬元及獎牌乙座)、亞軍池上鄉公所、季軍東河鄉公所。

饒慶鈴表示，近年縣府積極推動偏鄉醫療，提升醫療品質及健康照護有明顯成效，5年期間平均餘命增加0.97歲，為全國增幅第二縣市；同時也在許多調查評比中獲得肯定，去年消防局以「行動急診室守護偏鄉」獲政府服務獎、今年海端鄉衛生所再成為全台衛政唯一獲獎單位。

台東縣衛生局說明，為了進一步將健康及高齡友善推動至鄉鎮及社區，縣府每年舉辦「幸福台東、宜居城市」社區競賽，期盼透過競賽，由鄉鎮公所與社區協力，達成由下而上推動健康及高齡友善環境，從社區、鄉鎮到縣市，點線面的串聯台東為健康城市及高齡友善的縣市。

而社區領航大獎是全方位各面向推動的成果展現，今年度再度由關山鎮中福社區發展協會獲獎，另一名則由初試啼聲的長濱鄉大俱來社區發展協會脫穎而出，各獲得獎金4萬元及獎牌。

「健康城市組」成績如下，健康社區獎：特優—延平鄉桃源、優等—延平鄉武陵、甲等—金峰鄉賓茂、佳作—鹿野鄉新豐。幸福社區獎：特優—關山鎮豐泉、優等—鹿野鄉龍田、甲等—金峰鄉正興、佳作—金峰鄉新興。藝文社區獎：特優—池上鄉萬安、優等—金峰鄉歷坵、甲等—大武鄉大武、佳作—東河鄉隆昌。安心社區獎：特優—關山鎮中福、優等—臺東市富岡、甲等—金峰鄉嘉蘭、佳作—卑南鄉利嘉社區發展協會。

「高齡友善組」成績如下，不老社區獎：特優—鹿野鄉龍田、優等—達仁鄉台坂、甲等—達仁鄉新化、佳作—金峰鄉歷坵。安居社區獎：特優—金峰鄉嘉蘭、優等—海端鄉加拿、甲等—卑南鄉賓朗。樂齡社區獎：特優—關山鎮豐泉、優等—海端鄉利稻。友善社區獎：特優—大武鄉尚武、優等—關山鎮中福、甲等—金峰鄉正興、佳作—東河鄉都蘭社區發展協會。

「社區深耕獎」: 關山鎮電光、北庄、海端鄉廣原、延平鄉永康、鸞山、紅葉、鹿野鄉瑞隆、卑南鄉明峰、太麻里鄉查拉密、多良、大王。「社區領航獎」：關山鎮中福、長濱鄉大俱來社區發展協會。「鄉鎮公所健康及高齡友善城市推動獎」：冠軍—金峰鄉公所、亞軍—池上鄉公所、季軍—東河鄉公所。