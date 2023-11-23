台東縣抽驗學校營養午餐與團膳業者　138件全數符合規定

▲台東縣衛生局112年抽驗學校午餐與團膳業者138件。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



為維護學童用餐安全，台東縣衛生局於112年2月起開學起陸續對縣內各國中、小學校午餐及供應校園午餐團膳業者進行稽查抽驗，共計抽驗85所國小18所國中1所高中及3家供應校園午餐團膳業者，共計抽驗校園營養午餐117件、午餐團膳業者6件(檢驗項目：金黃色葡萄球菌、沙門氏菌、單核球增多性李斯特菌）。另抽驗半成品12件(檢驗防腐劑12項)。另抽驗豬肉3件(檢驗乙型受體素類21項)，檢驗結果皆與規定相符。

台東縣衛生局表示，針對全縣國中、小學自設廚房之現場作業環境衛生、製備流程，尤以從業人員衛生、有效避免交叉污染措施之建立、出餐前菜餚成品之品質確認、午餐剩餘之廚餘回收及廢棄物處理等流向及相關文件紀錄為查核重點。

台東縣衛生局長孫國平指出：衛生局將持續加強學校午餐製作之衛生稽查，同時呼籲業者著重源頭管理；自製午餐學校應選擇優良的食材供應商，做好衛生自主管理；另辦理外購午餐之學校，於學童食用前應確實做好桶餐或盒餐的衛生保存措施，防範食物中毒事件發生，以維護學生在校食用餐點之衛生安全。

為加強學校飲食衛生、均衡飲食及預防食品中毒事件之發生，衛生局將不定期、並配合縣府教育處或中央教育部、食藥署等單位，針對學校及學校週邊餐飲業者進行稽查、輔導、抽驗；另對學校餐飲從業工作人員宣導及教育訓練，要求工作人員遵守良好衛生規範以確保學校飲食衛生安全。