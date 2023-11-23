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穿梭原民文化與創意間　台東波浪屋聯合創意茶會溫馨登場

▲▲LiMA品牌台東波浪屋店，即日起至11/30止推出「歡慶雙11購物節」活動。（圖／記者楊漢聲攝）。

▲台東波浪屋聯合創意茶會24日溫馨登場 。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東知名文創聚落「波浪屋．原創館」，其建築體特殊的造型為人稱道，匯聚傳統工藝、文創商品或是特色餐食各路好手進駐設櫃，為使旅人能一同體驗台東原創慢生活，台東縣政府將於24日波浪屋舉辦「聯合創意茶會」，由法拉撒手作工坊、米達艾原味廚房、浪花手作小屋、小石企業社與LiMA有藝思等8家進駐品牌業者進行深度分享，民眾亦可在遊逛貨櫃屋進駐品牌店面內尋找到「隱藏版」店家完整故事，並透過掃描QR Code填寫問卷參與線上抽獎活動，有機會獲得精美原創小物。

台東縣政府表示，座落台東市區的TTstyle原創館-波浪屋，建築體以山海意象的屋頂拼貼藍色與七色的馬賽克磁磚，如同海浪般湧動，並象徵台東7大原住民族匯聚於此，作為台東市區內的觀光亮點，也是東台灣原住民文化與創意的交匯平台，每個貨櫃皆如同一個寶藏箱，蘊藏文化珍寶。

波浪屋目前進駐品牌類別豐富，除在地文創手作藝品與特色餐飲外，由原住民族委員會推出的品牌「LiMA」也於今年加入波浪屋的行列開設實體選品店，為這個地標建築再添一個美麗寶藏。

縣府原民處指出，進駐波浪屋3樓15號櫃的「LiMA」，取自南島語族詞彙數字5，意旨張開手掌，攜手合作之意，目標是將原住民族的文化和產品推廣至世界各地。店長高梅瑤表示，身為台東海線的阿美族人，深感這個平台對於幫助原住民朋友推廣優質產品並獲得收入的重要性，也使更多人認識並支持原住民文化。

原民處進一步說到，波浪屋的銷售方式秉持文化傳承、生態環境保護、台東獨特的慢生活方式的價值觀，持續讓原住民文化在當今社會中扮演更重要的角色，也藉此傳遞原住民的社會文化及生態系統的多元面向，讓大眾認識原住民深厚悠久的海洋文化及生活型態。

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