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苗栗選情／康世明完成登記　第一選區「雙明」對決

▲▼康世明23日在哥哥康世儒及多名民進黨黨公職陪同下，完成苗栗縣一選區立委候選人登記。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲康世明23日在哥哥康世儒及多名民進黨黨公職陪同下，完成苗栗縣一選區立委候選人登記。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣第一選區立委候選人康世明今(23日)上午，在民進黨黨公職與支持者陪同下，前往文觀局中正堂正式完成登記，由於同選區尋求連任的陳超明已在20日完成登記，目前該選區康世明、陳超明對決的情勢確立，可以確定的是下屆立委當選人一定是「阿明」。

今天上午11點康世明由哥哥也是前立委康世儒、吳宜臻、徐定禎及多名民進黨籍縣議員和支持者陪同下，前往選委會設在文觀局中正堂的登記處，完成登記，挑戰已連任3屆立委的陳超明。

康世明認為，對苗栗選民而言，這次就是正派與黑金的選擇，國民黨已因案將陳超明停權，卻仍禮讓他繼續參選，是開民主倒車，更證明反黑金只是空口白話，就算試圖展現大團結氣勢，仍無法欺騙選民，無法改變選民對正派政治人物的期待。

▲▼陳超明的夫人吳麗利，20日陪同陳超明登記下一屆立委候選人（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲陳超明的夫人吳麗利，20日陪同陳超明登記下一屆立委候選人（圖／記者蔡文淵翻攝）

目前苗栗縣第一選區完成登記僅陳超明一人，康世明今天登記後，這次選舉就是兩個「阿明」的選擇，也就是說該選區下立委一定是叫「阿明」。

另外，陳超明的夫人叫「吳麗利」，康世明的老婆叫「程莉莉」，2名候選人登記時夫人都陪同，因此，苗栗一選區下一屆立委的另外2個稱呼也都可以是「阿明」或「ㄌ一ˋㄌ一ˋ的老公」。

▲▼康世明的夫人程莉莉，23日陪同康世明登記下一屆立委候選人。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲康世明的夫人程莉莉，23日陪同康世明登記下一屆立委候選人。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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