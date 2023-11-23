馬英九、侯友宜仍在馬辦等待　藍營派3人去君悅邀柯文哲、郭台銘

記者崔至雲、陳家祥／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜邀民眾黨總統參選人柯文哲到馬英九基金會談藍白合，但柯堅持要再找第三地，稍早也安排在君悅飯店見面。不過，到下午2點為止，侯友宜仍在馬辦等待，但藍營派侯辦副執行長謝政達、國民黨副祕書長江俊霆以及侯辦發言人錢震宇先前往君悅，據了解，希望可以當面邀請柯文哲到馬辦。

▲國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室副執行長謝政達。（圖／記者陳家祥攝）

謝政達受訪時則表示，今天早上，侯友宜、馬英九都在馬辦等待柯文哲以及郭台銘，對於人民的期待，他們也非常有誠信，希望可以促成在野的團結，馬英九也表示非常地期待，希望郭台銘、柯文哲能夠來馬辦開會，「他甚至開玩笑說，來馬辦開會不用付任何的費用，來君悅可能還需要付一些費用」。

▲國民黨副祕書長江俊霆。（圖／記者陳家祥攝）



謝政達說，過去他們透過馬總統，作為桶箍，現在也歡迎郭台銘一起來作為桶箍。因此再次邀請柯主席還有郭董，下午能夠到馬辦，跟侯友宜、馬英九一起來促進團結，大家來做一個會談。

謝政達提到，畢竟上次跟柯文哲還有朱立倫、侯友宜已經在馬辦完成一些簽訂，那既然在那邊開始，希望在結尾的時候也能夠在馬辦來完成這樣的任務，希望能夠促成這樣的一個事情。



媒體追問，所以下午侯友宜不會來君悅？謝說，「我們提出我們這樣的邀請，我們也代表馬總統歡迎大家」，「我們待會會當面跟兩位來做一個邀請」。