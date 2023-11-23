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社會 社會焦點 保障人權

台中女兩度變換車道撞分隔島翻車！驚恐爬出還要吃一張罰單

記者白珈陽／台中報導

台中市清水區今（23）日發生一起交通事故，56歲王姓婦人開車行駛於台灣大道七段，途中疑欲從快車道切換慢車道，卻又不知何故突然轉回快車道，結果不慎撞上分隔島，導致車輛翻覆四輪朝天，警方獲報到場時，王婦已自行脫困，幸僅四肢擦挫傷，無生命危險。另外，王婦隨意變換車道部分，警方將要開罰最高1800元罰鍰。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲王婦自撞分隔島後翻車，自行脫困坐在分隔島待援。（圖／民眾提供）

警方調查，本起事故發生在今天上午11時25分，王姓婦人駕駛自小客車，沿台灣大道七段由東往西行駛，行至台灣大道700號前，車輛右前側撞擊快慢車道分隔島後翻車。

王婦行車紀錄器顯示，她開車行駛於快車道跟在一輛小貨車後方，途中想要往外切換至慢車道，卻又改變主意切回快車道，但緩衝距離過短，最終撞上分隔島，造成車輛翻覆。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲王婦隨意變換車道，自撞分隔島翻車。（圖／民眾提供）

據了解，王婦車禍後驚魂未定，為何要變換車道說不出個所以然。翻車後王婦自行脫困，坐上分隔島等待救援，警消將她送往梧棲童綜合醫院就醫傷勢無大礙，經酒測無酒精反應；不過違規跨越雙白實線部分，已違反道交條例第48條第1項第2款「汽車駕駛人轉彎或變換車道時，不依標誌、標線、號誌行駛」，警方依法舉發，將處600元以上、1800元以下罰鍰。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲▼王婦車輛翻車受損。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

警方呼籲，汽車駕駛人駕駛汽車應注意車前狀況，如遇道路狀況不熟應減速慢行，勿未減速行駛中驟然變換車道，行車時亦應遵守號誌、標誌、標線之指示，以維護自己及他人行車安全。
 

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