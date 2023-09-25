《菸害法》新修禁大專校院設吸菸區　南投縣開罰22件

▲南投縣衛生局提醒校園內已全面禁菸，違者將受罰。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

《菸害防制法》新修法條已在3月22日正式上路：大專校院所屬校地，不論室內外場所、實驗林、農場及對外租用土地全面禁菸；南投縣衛生局表示，以往大專校院室外為得設吸菸區之場所，因應新法規定未滿20歲不得吸菸，禁菸場所範圍擴大為各級學校之室內外場所，大專校院之實驗林、農場及對外租用土地也一律不得吸菸及設置吸菸區。

國民健康署「109年大專校院學生健康行為調查」顯示，約有5成大專校院學生表示過去7天內在校內見到有人在面前吸菸，而每天都吸到二手菸者約有1成5；另約有8成吸菸者在20歲前就開始吸菸、近6成吸菸者在18歲開始養成吸菸習慣，縣府衛生局指出，修法將禁止吸菸年齡提高至20歲，對營造無菸校園環境相當重要。

衛生局長陳南松說明，3月22日迄今稽查校園共562家次、校園周邊人行道共392家次、裁罰於禁菸場所吸菸共22件，但近期仍接獲多件民眾檢舉校園周邊人行道有人吸菸，他強調凡學校所屬產權範圍不論室內、外皆是全面禁菸場所，也包括校園周邊人行道及大專校院實驗林場。

▲菸害防制新法規定大專校院之實驗林、農場及對外租用土地也一律不得吸菸及設置吸菸區。

陳南松呼籲，為了學生及大眾的健康，需要民眾一起努力讓菸害退出校園，如有任何菸害防制相關問題，歡迎撥打菸害檢舉專線049-2203785或0800-531531。