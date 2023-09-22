她突襲預製菜廚房「地板長青苔、用具發霉」　送餐家長擠爆校門口

記者林郁婷／綜合報導

深圳一名學生家長突襲與學校合作的配餐公司，看見冷凍雞腿泡在水池裡，廚房地板也長滿青苔，環境相當惡劣，她將現場畫面分享到網路上，引發討論。過去所有學生都在吃預製菜，如今家長擔心可能危害健康，1到6年級均由家長親自送餐，總人數超過3000人。

據《每日經濟新聞》報導，丁姓女子日前實際走訪校外配餐公司，被眼前的景象嚇了一大跳，所有食材幾乎都是冷凍品，就連麵食也是預製食品，廚房用具上長滿黑色黴菌，肉類隨意擺在地上，整體做菜環境很差。

▲家長們抵制預製菜，親自為孩子送午餐。（圖／翻攝自影片）



丁女表示，「之前小學生全部在吃預製菜，現在1到6年級都是家長送餐，大概有3千人左右吧」，由於送餐人數太多，很多人都沒地方坐，家長們都相當無奈，現在只希望能在學校食堂統一用餐。

深圳市光明區外語學校承諾更換配餐公司，同時針對影片中的食品加工情況，公司所屬地的市監部門已介入調查，後續將依法依處理。

預製菜進入校園讓家長都很擔憂，紛紛開始主動送餐，有些人甚至因此辭職，專門給孩子送飯。一位來自無錫的女子透露，她已經辭掉工作，現在每天幫孩子送餐，「我娃班裡就兩個送飯的，但是那些沒時間送飯的也堅決抵制」。

女子也進一步表示，孩子所在的學校午餐是統一配送，葷菜是半成品，素菜則是洗好切好裝進塑膠袋，隔天再送到學校，「做過飯的都知道這種一定會變質的」，這讓她無法接受，「有的地方學校統一配送的食材都是新鮮食材，不是這種半成品，青菜是一顆一顆的，肉類也都是新鮮的，如果是那種我可以接受。」

復旦大學公共衛生學院教授厲曙光指出，「預製菜很安全但未必健康」，對未成年群體而言，食品安全的把關應該更加謹慎；廣東碧桂園實驗學校校長陳錢林也呼籲，預製菜是個新事物，對人的健康影響尚未得知，「絕對不能在孩子身上做實驗」。