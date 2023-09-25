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中秋送舅舅月餅「轉5手回他手上」！離奇經歷萬人笑噴：循環經濟

▲月亮,滿月,月圓,中秋節,鬼故事。（圖／翻攝自pixabay）

▲男子送給舅舅一盒月餅，結果轉送了5手，最後又回到他這邊，結局令人笑了出來。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

網搜小組／柯振中報導

近日準備過中秋節，許多民眾會準備月餅來送給親友。不過，有名網友趁著中秋節，送了一盒台式月餅給舅舅，沒想到這盒月餅經過了許多波折，最後仍回到他手上，讓他傻眼直喊「以後誰再拿給我月餅，我當場就給他吃掉」，逗趣的經驗曝光後，瞬間讓網友笑翻。

這名男子在「爆廢1公社」分享，近日正值中秋佳節，他買了一盒台式月餅送給舅舅，沒想到意外開啟了這盒月餅的「奔波旅途」，最後甚至還回到了他手上，讓他傻眼直呼，「以後誰再拿給我月餅，我當場就給他吃掉。」

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至於是怎麼回來的？男子詳細詢問以後才知道，舅舅收到這盒月餅以後，轉送給了阿姨，阿姨接著又把月餅送給姑姑，姑姑拿到以後，則是轉送給男子的姊姊，最後由姊姊送到了他手上，等於經過了5個人的手，大家都送禮送了一輪，最後仍是男子承受了一切。

逗趣的經歷在網路上引發討論，至今已有超過萬人按讚，許多網友也笑翻調侃，「經濟循環不就是這麼回事，一盒月餅製造了5次價值」、「大家都沒花到錢，卻把人情做到最大化」、「沒毛病！發揮最大價值」、「大家都擁有過，值得啦」、「今年不景氣，只好拿別人送的餅再送。」

 

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