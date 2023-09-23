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午後雷雨再襲一周！降雨加劇時間曝　「中秋2地賞月無望」

▲▼天氣,下雨,豪大雨,暴雨,颱風。（圖／記者周宸亘攝）

▲下周三後水氣增多，雨區將擴大，降雨感受明顯。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周水氣兩變化，下周二(26日)前水氣少，東部、基隆北海岸有短暫陣雨，中南部午後雷雨感受明顯，需留意發生氣爆的屏東在降雨警戒區內。下周三(27日)後到中秋連假水氣增，迎風面地區降雨和中南部午後雷雨區擴大，是否有颱風生成，下周一、二(25日~26日)是關鍵觀察點，北部、東半部賞月機率低。

中央氣象署預報員官欣平表示，未來一周降雨範圍，受東北風影響，基隆北海岸、東半部、恆春半島有短暫陣雨，西半部白天多雲到晴，午後各地山區和中南部平地可能有局部短暫雷陣雨。

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官欣平指出，未來一周水氣分兩階段，今天起(23日)到下周二(26日)水氣較少，以午後雷陣雨感受較深，中南部和各地山區要留意午後雷雨，其中發生氣爆的屏東也在降雨範圍，要特別留意。

下周三(27日)水氣轉多，官欣平表示，下周三開始到中秋連假(29日~10月1日)水氣開始增多，迎風面東半部等降雨區域擴大，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，感受明顯，中南部地區仍為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，午後雷陣雨範圍也會擴大，仍以中南部和各地山區為主。

官欣平分析，下周三起到中秋連假水氣增多，主要是台灣南側菲律賓東方海面和南海有大低壓帶，下周後將慢慢北抬，低壓帶會有很多對流長出來，發展旺盛，不排除有熱帶系統生成，下周水氣接近，將帶來較多降雨，但預測低壓帶還不會直接到台灣上空。

至於熱帶系統會不會形成颱風，官欣平指出，有可能會有颱風生成機會，但目前各方預測模式分歧，長到哪和發展程度都不一樣，建議等到下周過後觀察會比較準確，但中秋連假水氣會比現在多，天氣比現在不穩定。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來一周天氣和降雨趨勢。（圖／氣象署）

官欣平分析，中秋連假期間，北部、東半部雲量多，賞月機率低，中南部有午後雷陣雨，晚間對流消散，賞月機率稍高，但若低壓態發展更靠北邊或發展旺盛對流更靠近台灣，水氣變多，也可能影響中南部賞月。由於低壓熱帶系統目前還沒長出來，動態比較難掌握，預估低壓帶發展在下周一、二(25日~26日)會逐漸活耀起來，屆時追蹤會比較確定。

溫度部分，周日至下周二(24日~26日)白天西半部高溫約為33度到34度，感受偏熱，東半部為31度到32度，夜晚到清晨各地低溫約24至27度，降溫不明顯。下周三至下周五(27日~29日)白天高溫約為31度至34度，清晨各地低溫約24度到26度。

官欣平表示，未來一周到下周五前高溫略降2度，主要是受水氣多降雨影響，9月底前還沒有明顯冷空氣，10月初過會有機會，但強度上仍有很大變數。

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