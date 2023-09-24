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大陸 大陸焦點 特派現場

陸雙節來臨！民眾搶不到車票回家　懷疑平台「壓票再放票」

▲▼中國大陸五一連假,五一長假。（圖／CFP）

▲大陸每到假期，車站外湧現回家人潮。（示意圖／CFP）

記者林郁婷／綜合報導

大陸中秋與國慶連假將從9月29日至10月6日，不少人早早開始搶買回家的車票，卻面臨買不到票的窘境，其中有網友發現，明明平台顯示全程餘票充足，但是很多人都買不到，最後又一次性全部釋出，因此懷疑平台「壓票再分批放票」；對此，12306客服表示，會根據實際需求，調整到別的區間賣票。

據《紅星新聞》報導，中國國家鐵路集團有限公司（下稱國鐵集團）指出，鐵路國慶黃金週自9月27日開始，將持續到10月8日結束，為期12天，預計達到1.9億人次。現在卻有許多網友抱怨搶不到車票，只能乖乖排候補，或是透過第三方購票平台搶票。

鐵路12306官方客服出面回應，「候補人數多少或機率高低與能否候補成功沒有直接關係」，關鍵在於是否有人退票或改簽，若是候補人數少，但沒人退票或改簽，依然無法候補成功，建議民眾及時提交候補訂單，「如果有人退票，越早提交候補訂單的旅客候補成功的機率就越」。

部分網友也發文質疑有壓票再放票的情況，對此，12306客服解釋，「餘票」是指已經全部放出去的票中沒有賣完的票，「每個區段都有車票放出，可能臨發車前幾天，有些區段的票沒有賣完，我們會根據實際需求再調整至別的區段賣出」，可能會用臨時增加車廂的方式賣票，但沒有固定時間再進行放票。

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