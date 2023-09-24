台南做工行善團趕工　助弱勢開心度中秋

▲台南市「做工行善團」，為弱勢家庭修繕房屋，24日志工兵分三路，趕工助弱勢歡喜迎中秋。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為使台南市民有幸福安居的所在，勞工局與具備修繕相關專才之志工組成「做工行善團」，為弱勢家庭修繕房屋，提升其居住安全、改善居住品質，也進一步落實市長黃偉哲「希望家園」的施政藍圖，讓市民可以安心工作，放心生活，24日志工兵分三路，趕工助弱勢歡喜迎中秋。

9/11受到低壓帶影響，本市白河區豪雨成災，黃偉哲市長勘災，請勞工局做工行善團提供二手家具，協助災戶重建家園。經勘查彙整需求後，9/17木工工會志工便前往官田區二手家具倉庫，整備需要的二手家具，24日一早即搬運單人床11座、雙人床6座、茶几桌5組、辦公桌2組，以及餐桌、衣櫥、矮櫃、塑膠桌椅等，送給該區12戶淹水受災戶，完成黃偉哲市長交代任務，讓災民歡喜迎中秋。

另為持續推動黃偉哲市長「垃圾變黃金 黃金變愛心」理念，台南市木工業職業工會與社團法人台南市勞工志願服務協會24日也動員多名志工，至永康區將統上開發建設股份有限公司所捐贈的一批二手家具，載往官田區隆田陸橋下的二手家具倉庫整理、存放，以便日後贈送給有需要的弱勢家庭。

本週「做工行善團」來到關廟區進行修繕，此次案家為78歲王姓弱勢身障個案，獨自居住於父親留下的老舊房屋，屋中門窗、電線設備、燈具以及家具皆陳舊不堪且無財力修整。本案由實物銀行黃社工轉介，王老翁自述父親在這裡蓋了三寶佛寺廟，獨自一個人在這裡生活約30年之久，偶爾有信徒來這裡禮佛，幾乎是人煙稀少。今年5月黃社工送物資訪視，發覺案家居住環境簡陋不堪，先前已連結相關資源協助改善，但囿於人力和經費，所能幫助有限，近日在颱風天聯繫上做工行善團，王鑫基局長與莊科長立即前往會勘。

經過勘察做工行善團以最短的行程協助居住環境改善，並運送床組、衣櫥、桌椅等二手家具，還安裝電視及小冰箱。黃社工表示雖然颱風天會勘時於泥濘途中摔車，但看到完成的鋁門窗、鋁門、王老翁操作電視機的鏡頭真賺人眼淚，身居深坑30年沒有聯繫方式、更遑論收音機、電視機傳播媒體可收看或收聽。黃社工感謝做工行善團安裝電視機不讓王老翁斷了人際互動、天下事，讓王先生找到自我和社會接軌，進一步縮短未來可能臥床使用長照的時間。

本案於9/17由木工工會先行搬運整理完善的床組、桌椅到個案家中，9/22鋁製工會安裝鋁門鋁窗、9/23重新配置電線、燈具及安裝電視、冰箱，今日木工工會再次出動進行室內裝潢，以及油漆工會粉刷牆面，完成最後的修繕進度。經「做工行善團」志工們一番修整後，原本老舊的房屋煥然一新，讓案家在中秋節前擁有溫馨舒適的家，完工時王鑫基與行善團一起為案家掛上漆著「做工行善團、有情有疼心ㄟ厝」圖樣木牌，大台南總工會並贈送「晴天坊」純手作的涼被，做為入厝禮，這是做工行善團完成的225戶，也是黃偉哲市長任內完成的第144戶。

勞工局長王鑫基表示，9/22南區亦有泥水工會進行修繕作業，非常感謝「做工行善團」志工們馬不停蹄幫助修繕，於臨近中秋的週末頂著烈日為案主進行房屋修繕以及搬運整理家具。本週修繕團隊中也有家庭志工梁志男與林佳香，邱重欽與吳鳳娥，蔡崇安與蔡玉貞，陳來發與苑秀芳，郭智仁與詹寶珠夫妻檔；李美芬、李建達姐弟檔等一起參與做公益，希望透過本市「做工行善團」的善舉將這份善心繼續傳下去，能夠拋磚引玉引起更多有志人士的響應，進而幫助更多人。