南消麻豆分隊結合柚香豐收購物節　保「柚」平安過中秋

▲台南市消防局第二大隊麻豆分隊結合主辦單位麻豆區公所現場設攤進行防火宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市麻豆區公所結合麻豆農會、麻豆商圈及所在地各政府機關單位，於麻豆總爺藝文中心舉辦「柚香豐收購物節」，台南市消防局第二大隊麻豆分隊結合主辦單位麻豆區公所現場設攤進行防火宣導。

由麻豆分隊中隊長廖鼎鈞及麻豆婦女防火宣導隊成員，向現場民眾宣導消防及公共安全，呼籲各工廠管理權人應自主重視員工工作環境，以維護市民生命財產安全，此外中秋佳節即將到來，宣導民眾中秋節期間施放爆竹煙火及正確使用卡式瓦斯爐相關安全規定。

鑑於屏東縣22日屏東明揚國際科技公司發生爆炸起火，造成近百人受傷並有4名消防人員殉職，本次宣導活動由麻豆分隊特別向現場民眾防災宣導，若場所萬一有發生事故，業者應第一時間提供現場救災指揮官及搶救人員知道該廠區存放何種公共危險物品、廠區內各樓層平面圖及各項物質安全資料表，以提升消防救災效率。

市長黃偉哲表示，民眾選購爆竹煙火應購買貼有「認可標示」之一般爆竹煙火，另小朋友在施放爆竹煙火時，必須由家長或成年人陪同施放，同時，依據「臺南市爆竹煙火施放管制自治條例」規定，晚上十點過後到隔天早上七點以前，請民眾不可任意施放爆竹煙火。

消防局局長李明峯表示，民眾在家烤肉常會使用卡式爐，提醒民眾應遵循「2要3不原則」，分別是：要正確安裝瓦斯罐、要有商品安全標識及中文標示、不要併排使用兩個鍋具、不要使用過大烤盤、不要使用過大鍋具，另瓦斯罐屬於「高壓瓶」，在使用完畢後，一定要做好回收4步驟「確認用完、單獨打包、加註示警、交給資收」，以免發生起火及爆炸情事，以維護公共安全。

第二大隊大隊長王騰毅呼籲工廠管理權人如遇消防指揮人員搶救工廠火災時，務必依消防法第23條之1規定，提供廠區化學品種類、數量、位置平面配置圖及搶救必要資訊，並指派專人至現場協助救災，以免受罰。