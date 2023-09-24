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炸彈車硬闖檢查站！索馬利亞爆炸致18死40傷　黑煙蔽日像地震狂搖

▲▼索馬利亞發生汽車炸彈攻擊，導致18死40傷。（圖／達志影像／美聯社）

▲索馬利亞發生汽車炸彈攻擊，導致18死40傷。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

東非索馬利亞23日發生汽車炸彈攻擊，一輛載有炸藥的汽車在中部城鎮貝萊德文（Beledweyne）試圖衝撞安全檢查站後爆炸，造成至少18人死亡，逾40人受傷，多人情況危殆。目前尚無任何組織宣稱參與了這起攻擊事件。

綜合外媒報導，現場目擊者透露，事發當時，這輛載滿炸藥的汽車準備強行通過檢查站，於是保安人員立刻跳上一輛皮卡車在後方追趕，不料汽車卻在途中發生爆炸，釀成意外。

由於爆炸的事發地點十分接近油站和市場，因此有目擊者表示，爆炸發生當下感覺就像是地震來臨一樣，將附近建築全都夷為平地。從現場畫面可見，這場爆炸摧毀了多座住宅及商業樓宇，現場還有一輛大卡車車頭變形、冒出黑煙。

有不少民眾忙著在瓦礫堆中積極搜尋倖存者。一名警察告訴路透社，他有5名同仁在這場爆炸中殉職。另一名婦女則表示，她的侄女當時正在附近商店購物，「我們現在聯繫不上她，所有商店都成了廢墟，我不知道該去哪裡找她」。

內政部長古雷（Abdirahman Dahir Gure）透露，爆炸至少造成了18人死亡，40人受傷。而人道主義與災難管理部主任尤索夫（Abdifatah Mohamed Yusuf）則表示，有20名傷者被送往附近醫院，另外20名傷勢嚴重者則被空運到首都摩加迪休進一步治療。

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