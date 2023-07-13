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客機斷兩截！滑行一半「失控甩尾」撞上牆　驚悚畫面曝光

記者吳美依／綜合報導

索馬利亞一架客機滑行到一半竟突然失控，甩尾後高速撞上圍牆，在衝擊力道之下，機身應聲斷成兩截，而機上34人皆奇蹟般地倖存，上述過程都被監視器捕捉下來。

▲▼索馬利亞客機。（圖／翻攝推特）

▲客機降落後失控撞牆。（圖／翻攝推特）

根據監視器畫面，11日中午12時23分左右，客機在亞丁．阿德國際機場（Aden Adde International Airport）跑道上滑行，卻突然往左彎並高速撞上矮牆。只見駕駛艙部分脫落，機身從中間斷掉，還有一顆輪子噴飛，現場頓時塵土飛揚。

今日美國等外媒報導，這架客機隸屬於赫拉航空（Halla Airlines），載著30名乘客與4名機組人員，從索馬利亞北部城市加羅韋（Garowe）飛至首都摩加迪沙（Mogadishu），未料發生恐怖事故。不過，索馬利亞民航局（SCAA）證實，「這起事件之中，除了輕傷以外，沒有人員死亡。」

目前尚不清楚事故原因，只知道這座濱海機場當時的天氣是晴時多雲，且意外發生前，機長並未向塔台通報任何異常。當局表示，「一旦駕駛艙的語音紀錄與黑盒子經過分析，很快就能確立真相」，但有一名匿名官員向當地媒體透露，飛行員失誤似乎是事故主因。

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