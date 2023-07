客機斷兩截！滑行一半「失控甩尾」撞上牆　驚悚畫面曝光

記者吳美依/綜合報導

索馬利亞一架客機滑行到一半竟突然失控,甩尾後高速撞上圍牆,在衝擊力道之下,機身應聲斷成兩截,而機上34人皆奇蹟般地倖存,上述過程都被監視器捕捉下來。

根據監視器畫面,11日中午12時23分左右,客機在亞丁.阿德國際機場(Aden Adde International Airport)跑道上滑行,卻突然往左彎並高速撞上矮牆。只見駕駛艙部分脫落,機身從中間斷掉,還有一顆輪子噴飛,現場頓時塵土飛揚。

今日美國等外媒報導,這架客機隸屬於赫拉航空(Halla Airlines),載著30名乘客與4名機組人員,從索馬利亞北部城市加羅韋(Garowe)飛至首都摩加迪沙(Mogadishu),未料發生恐怖事故。不過,索馬利亞民航局(SCAA)證實,「這起事件之中,除了輕傷以外,沒有人員死亡。」

目前尚不清楚事故原因,只知道這座濱海機場當時的天氣是晴時多雲,且意外發生前,機長並未向塔台通報任何異常。當局表示,「一旦駕駛艙的語音紀錄與黑盒子經過分析,很快就能確立真相」,但有一名匿名官員向當地媒體透露,飛行員失誤似乎是事故主因。

