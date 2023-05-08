連續三年乾旱　「飢餓三十」代言人林柏宏抵達索馬利蘭　傳遞糧荒下的孩子心聲

▲台灣世界展望會第34屆飢餓三十代言人林柏宏抵達索馬利蘭，傳遞糧荒下的孩子心聲。



圖、文／世界展望會提供

在距離台灣8,300公里的地方，連續三年乾旱使東非陷入糧荒，世界展望會預估4～6月，索馬利蘭與索馬利亞至少有650萬人面臨極度飢餓和營養不良。今年邁入第34屆的飢餓三十人道救援行動，以「翻轉危飢·救要現在」為主題，邀請林柏宏擔任代言人，於4/30（日）抵達索馬利蘭，關懷當地營養不良兒童及旱災下失去生計的牧民家庭，也號召更多人一同響應飢餓三十，共同與時間賽跑搶救生命。

「極端氣候使原本就很辛苦的家庭、孩子，面臨生存的挑戰，讓人很心疼，因此想藉著我的眼光，帶大家認識索馬利蘭的真實狀態，幫助他們度過危機。」首度踏上非洲大陸的林柏宏，也希望帶給身處困境的當地孩子一些些力量：「我想陪他們玩，鼓勵他們在困乏的童年裡，依然保有突破難關的希望。」

世界展望會全球飢餓回應總監瑪麗（Mary Njeri）表示，糧荒迫使飢餓兒童上街尋找食物或乞討，少女懷孕的案例顯著增加，「兒童被迫輟學、受到性剝削、成為童工或選擇童婚。」自2022年4月以來，世界展望會已藉由旱災回應工作，在索馬利蘭及索馬利亞服務約120萬人，其中逾半數是兒童。

邀請大家一起期待林柏宏從索馬利蘭帶回台灣的真實故事與心情分享，也呼籲大家即刻響應飢餓三十、搶救脆弱兒童。立即救援https://wvtaiwan.com/kK4DE

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