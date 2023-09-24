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不再全國獨缺！集集鎮路邊停車收費今上路　創南投各行政區首例

▲集集鎮今天開始實施路邊收費，圖為規劃收費育才街路段和地標文化服務所。（圖／資料照片，翻攝公共圖書館資訊服務網）

▲集集鎮今天開始實施路邊收費，圖為規劃收費育才街路段和地標文化服務所。（圖／資料照片，翻攝公共圖書館資訊服務網）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府擬於4市鎮實施路邊停車收費政策，其中集集鎮公所於今天開始正式於鎮內重要區域實施收費措施，也成為全縣第一個實施路邊停車格收費的行政區，也使南投不再是「全國唯一」未實施路邊停車收費的縣市，，對改善市區停車與假日交通壅塞問題可望有相當助益。

南投縣計畫處表示，未來繼集集鎮後，還將有草屯、南投、埔里等3市鎮推動路邊停車收費政策，考量集集名列「十大觀光小城」的觀光區域，假日遊客較多、主要景點停車位需求量較高，致常有違法停車的情況，因此首先協助輔導鎮公所執行此政策。

集集鎮路邊停車收費路段包括：育才街（民生路口-中山街口）、集賢街（民生路口-佛廟巷口）、八張街（民生路口-民權路口）、民權路（水源巷口 -八張街口）、水源巷（民生路口-民權路口）等5路段共計80格；鎮公所指出，將採取「周休日及國定假日」收費模式，自上午8點至下午5點收費，費率為每小時20元，平日仍開放給民眾免費使用。

鎮長吳大村表示，自今年3月起，陸續實施召開地方說明會，試開單作業及公告、發送傳單等系列措施，成效良好；今日正式實施收費工作，他相信將對即將到來的中秋節、國慶日等連續假期，大量觀光人潮湧入帶來的停車問題，有良好的紓解作用，也希望遊客能將車輛停放至公有地下停車場或是收費車格，杜絕集集火車站周邊每到假日違停情形，並提供遊客假日至集集旅遊時更多的停車空間。

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