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高中校園裝「人臉識別」每學生年收440元　家長怒轟不合理

▲▼ 騰訊深圳總部員工進出都使用「人臉識別」。（圖／記者曾俊豪攝）

▲大陸某高中安裝人臉識別，遭家長懷疑收費不合理。（圖／記者曾俊豪攝）

記者林郁婷／綜合報導

廣東梅州市一所高中在校內安裝人臉識別系統，向每位學生收費100元（人民幣，下同，約新台幣440元），並且為一年繳一次，遭家長質疑不合理，「為什麼不是交一次直到畢業？」對此，校方表示，這是學校與第三方機構合作的項目，費用由第三方機構收取，是否繳費也依照家長意願。

據《上游新聞》報導，梅江區聯合中學一名學生家長陳姓男子發文，曬出學校寄給自己的《致家長的一封信》，「校園人臉識別每名學生每年繳費100元合理嗎？」文章一出引發網友關注。

▲▼學校發出通知給家長。（圖／翻攝自上游新聞）

▲學校發出通知給家長。（圖／翻攝自上游新聞）

信中提到，學校為了提升校園安全，安裝智能人臉識別門禁，同時也能讓家長了解孩子入校、出校、學習等情況，目前「智慧校園平台系統」處於安裝調試階段，收費規定為每年每位學生100元，若是學生因個人原因轉學或退學，已繳交的費用不予退費。

發文的陳姓家長受訪時表示，「不能理解為何學校安裝人臉識別需要學生交那麼多錢，還一年100元，為什麼不是交一次直到畢業，這真的合理嗎？」

梅江區聯合中學工作人員回應，「這是自願繳費使用的，家長有任何疑問可以向學生班主任反映和溝通」；梅州市梅江區教育局相關部門人員則指出，繳費必須以家長自願為原則，「經了解，這是學校自行與第三方機構合作搞的一個智慧校園項目，由第三方機構收取費用」。

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