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9點打烊「9:04輪胎沒氣」　孕闆娘要她自己打！遭嗆：服務這麼差

▲▼ 。（圖／翻攝爆料公社）

▲老闆氣得公布影像，認為家長非常沒有禮貌！（圖／翻攝爆料公社）

網搜小組／劉維榛報導

日前有機車行掛紅布條公告「打氣收費50元」，而原因是太多人拿非機車的物品來，老闆才會出此下策。如今一名機車行老闆也抱怨，要打烊了，冒出女子要打氣，而有孕的太太特地重開空壓機，要對方自行打氣，卻遭女子家人嗆聲「沒看過服務這麼差的店家」，引來萬人開噴「支持打氣收費，垃圾一堆！」

一名男網友在《爆料公社》透露，昨（13）日晚上9點已準備關店休息，結果9:04分時，有女客人上門，並表示想要打氣，儘管空壓機早已關閉，原PO太太看著輪胎快沒氣了，便特地重開空壓機，不過太太挺著大肚子又即將臨盆，無法蹲下幫忙處理，於是叫客人自己動手打氣。

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殊不知當下，是另一名男子拿走打氣管，接著蹲下替前輪打氣，打完氣後便嗆聲「沒有看過服務這麼差的店家」，一番話讓太太超傻眼。由於原PO沒有在現場，是事後太太轉述整個過程，原PO嚥不下這口氣，氣得調閱監視器，推測該名男子是女客人的爸爸，並質疑「現在的社會到底是怎麼了，身為這種父母親，你是怎麼教育你的孩子的？」

對此，原PO主張當時已準備關店，「看你的輪胎沒氣，給你方便...沒有感謝就算了，卻換來你的冷言冷語」，最後更隔空喊話，「希望這位先生要看到我的貼文，我要告訴你，我不是欠你的！」

文章曝光後，引來1.5萬名網友力挺開噴「連一點禮貌都沒有，祝他騎車爆胎」、「我們也常常遇到，坐在車上吹冷氣，按2聲喇叭說要打氣，也沒下車、沒說謝謝，車開了就走」、「這種沒教養的人，可以拒絕借用打氣」、「支持打氣收費，垃圾人一堆」、「自己打氣$50，我幫你打氣$500」、「沒收費是要服務個X」、「台灣的人情味都是被一些自私的人消磨掉」、「請他去加油站打氣就好」。

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