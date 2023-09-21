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南投13鄉鎮市戶政所成立新住民服務窗口　1.1萬新住民全面受惠

▲南投縣率先普設「新住民服務窗口」，13鄉鎮市戶政所同步揭牌。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣率先普設「新住民服務窗口」，13鄉鎮市戶政所同步揭牌。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣即日起於13鄉鎮市戶政事務所嶄新啟用「新住民服務窗口」，提供幅員廣闊的縣內超過1萬名新住民各種面向的服務與協助，包括就業、職訓、社會福利、歸化國籍、人身安全權益及保障、醫療補助、成人教育與法令諮詢等。

南投縣「新住民服務窗口」成立揭牌典禮今日上午在南投市戶政事務所統一辦理，由縣政府民政處長林琦瑜代表主持，13鄉鎮市戶政事務所主任全部到齊；縣議員林憶如、游顥團隊主任江敏源、簡千翔助理林依虹，南投市公所主秘曾茂榕、市代江秀春，及南投縣榮服處副處長陳靖儒、南投縣新二代青年新展望發展協會總幹事黃月櫻都出席，南投縣愛鄉文教協會理事長陳麗雙也帶領「新住民共學共剪關心你和我」培訓學員，到場提供為民眾義剪服務。

▲南投縣率先普設「新住民服務窗口」，13鄉鎮市戶政所同步揭牌。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣率先普設「新住民服務窗口」，13鄉鎮市戶政所同步揭牌。（圖／南投縣政府提供）

林琦瑜指出，南投縣新住民人數約有1萬1500多人，佔全縣人口達2.4%，縣長許淑華非常肯定新住民為家庭長期付出的心力及貢獻，也為南投和台灣社會帶來更豐富多元的文化和價值觀，因此十分重視新住民適應福祉等等生活、家庭、就業的需求；而南投幅員廣大，初來乍到及語言文化不同的新住民申辦各項業務，動輒需要奔波勞頓，因此由位居服務民眾第一線窗口的戶政所成立「新住民服務窗口」，解決此一困境。

▲南投縣率先普設「新住民服務窗口」，13鄉鎮市戶政所同步揭牌。（圖／南投縣政府提供）

來自越南的新住民阮紅蝶及來自四川的新住民于洪，今天在現場向南投市戶政事務所新住民窗口詢問，諸如就業及求學進修能夠取得的相關資源與協助，都很肯定並感謝縣府在戶政事務所設立服務窗口的用心與便利。

林琦瑜說，13鄉鎮市戶政事務所新住民窗口，會落實提供在地便民服務及提升資源的便利性與可近性；新住民在就業、職訓、社會福利、歸化國籍、人身安全權益及保障、醫療補助、成人教育與法令諮詢等各種面向有疑問時，可就近反映、縣府立即提供協助，免除往返奔波的不便，希望讓南投成為新住民最溫暖的新家鄉。

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