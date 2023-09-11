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柯文哲南投競選總部成立　談仁愛鄉救災狂酸陳揆

▲民眾黨總統參選人柯文哲於南投市舉辦競選總部暨「南投縣台灣選哲之友會」成立大會。（圖／民眾黨南投縣黨部提供）

▲民眾黨總統參選人柯文哲於南投市舉辦競選總部暨「南投縣台灣選哲之友會」成立大會。（圖／民眾黨南投縣黨部提供）

記者高堂堯／南投報導

民眾黨總統參選人柯文哲南投縣競選總部、暨「選哲之友會」10日成立；柯文哲出席致詞時提及飽受颱風摧殘的仁愛鄉山區，指出救災時不必分哪個縣市，就像作為醫師在有病人送進急診室時就是儘速醫治，大酸行政院長陳建仁的「南投縣防災未超前部屬」說。

柯文哲南投縣競選總部設在南投市民族路的縣黨部，「選哲之友會」成立大會、「相信美好台灣」揭牌儀式昨天在南投市舉行，由柯文哲和選哲之友會南投縣總會長夏國瑞、縣議員簡千翔、仁愛鄉民代表林瑞祥等人主持，吸引不少熱情支持者到場相挺。

▲民眾黨總統參選人柯文哲於草屯鎮舉辦競選總部暨「南投縣台灣選哲之友會」成立大會。（圖／民眾黨南投縣黨部提供）

▲民眾黨總統參選人柯文哲於草屯鎮舉辦競選總部暨「南投縣台灣選哲之友會」成立大會。（圖／民眾黨南投縣黨部提供）

柯文哲興奮地說，南投縣黨員人數較少，但現場支持者都是自發性前來，有一位婦人因錯過台中場而趕來南投參加，讓人很感動，「這種氛圍和一些政黨和遊覽車接送的很不一樣。」柯文哲也為民眾黨南投縣黨部各鄉鎮市分區主任林依虹等人、南投縣選哲之友會的30位分會長和全縣的志工代表授證，並授戰旗給夏國瑞。

▲民眾黨總統參選人柯文哲於草屯鎮舉辦競選總部暨「南投縣台灣選哲之友會」成立大會。（圖／民眾黨南投縣黨部提供）

柯文哲回顧上個月的風災，仁愛鄉受創嚴重，兼任縣黨部主委簡千翔先後運送物資7趟，他也曾親赴仁愛山區幾個部落了解災民的需求，但行政院長陳建仁當時卻說南投縣的防災工作沒有超前部署；他認為趕快協助救災最重要，不必再分哪個縣市，「講這些話都是多餘的。」像他過去在台大醫院急診室，有病患送進來、醫師就趕快救治，哪還會去責怪病人什麼事沒弄好？或是分病人是不是藍綠。

柯文哲強調，目前台灣要追求的是社會和諧、政黨和解、兩岸和平；對大多數人民而言，門前水溝通不通、馬路平不平，路燈亮不亮，「這些都比三民主義統一中國還重要。」

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