守護台灣豬！中秋近勿違反豬肉製品入出境管制　裁罰最低20萬

▲花蓮分署呼籲，中秋節近勿違反豬肉製品入出境管制規定。（圖／花蓮分署提供）

記者王兆麟／花蓮報導

又到了一年一度中秋節團聚，但每年中秋假期前後，因入出境頻繁，加上郵寄月餅等禮品，是非洲豬瘟裁罰的高峰期，東亞地區目前僅剩臺灣和日本不是非洲豬瘟疫區，無論攜帶豬肉製品入境，或是郵寄豬肉製品包裹，經查獲最低裁罰金額為新台幣20萬元，最重可罰100萬元，若未繳納經移送執行，花蓮分署必強力執行，和國人一同守護台灣淨土。

法務部行政執行署花蓮分署表示，近年受理的非洲豬瘟罰鍰案件中，如農業部動植物防疫檢疫署高雄分署移送劉姓義務人攜帶肉包入境裁罰20萬元案件，經花蓮分署2023年4月間採取限制出境處分後，義務人將罰單一次繳清。此外，農業部動植物防疫檢疫署桃園分署移送潘姓義務人攜帶肉乾回國裁罰20萬元案件，經執行人員執行多年，積極調查，查得財產變動把握黃金時間扣押存款，終在今年9月間全案徵起，將義務人應繳罰鍰，全部收繳國庫。

再次提醒國人，中秋節大啖烤肉和月餅之際，不可忘記非洲豬瘟是一種無藥物、無疫苗可治療及預防的可怕DNA病毒，感染豬隻需全面撲殺，一旦淪為疫區，必重創豬肉產業及國人生活。據非洲豬瘟中央災害應變中心本月18日第28次會議資料，新加坡、波士尼亞與赫塞哥維納、克羅埃西亞和瑞典等國家，今年都不幸淪陷非洲豬瘟疫區，提醒國人，勿攜帶豬肉製品入境，也請國外親友不要郵寄豬肉產品來台，花蓮分署會持續就非洲豬瘟裁罰案件加強執行，共同守護台灣豬。