地方 地方焦點

1500人坐滿願景園區草皮推正向數位生活　黃偉哲：陪伴比螢幕更重要

記者林東良／台南報導

為讓市民暫別藍光干擾、走進陽光裡重新拾回陪伴與交流，台南市社會局6日下午在曾文市政願景園區草皮舉辦「2025再見藍光．擁抱陽光—家庭草地野餐派對」。

活動一開場便吸引1500 名市民在暖陽下席地而坐，攤位、泡泡、闖關與野餐墊交織出一幅城市午後最溫暖的親子風景。社會局郭乃文局長代表市長黃偉哲出席，安定區陳仁偉區長、立委林俊憲、陳亭妃、郭國文、吳通龍、陳秋宏等服務處代表也到場陪伴市民共享歡樂時光。

市長黃偉哲表示，科技帶來便利，但過度依賴3C產品也讓人忽略眼前的家人與自然。藍光對視力、睡眠甚至情緒的影響不容忽視，他希望透過這場戶外活動，提醒市民適度使用科技、重整數位生活節奏，把更多時間留給陪伴，「一句話、一個陽光午後，勝過無數滑手機的時刻」。

曾文市政願景園區聚合了多項社福資源，包括曾文區社會福利服務中心、實物愛心銀行麻豆分行及身心障礙者服務中心，是市民能即時獲得協助的重要據點。此次活動中，各單位也設置多個親子體驗區，如陽光野餐專區、闖關互動遊戲、泡泡與氣球活動、社福資源諮詢站及在地市集，讓親子在玩樂中認識社會資源、建立生活安全網。

其中最受歡迎的亮點，是象徵「脫離過度螢幕」的 「再見藍光打卡區」。許多家庭席地拍照，在陽光下彼此分享當下的喜悅，不少孩子甚至主動把手機交給爸媽，「今天先玩、回家再看！」現場笑聲此起彼落，充滿親近與自在的氛圍。

社會局長郭乃文感謝市民熱情參與，也感謝社福單位的投入，讓活動能圓滿呈現。他表示，未來市府將結合社會福利、教育與社區參與，打造更多有意義又具互動性的公共活動，引導市民走出戶外、走進社區，在自然與人群間找回生活平衡，「一起把幸福生活從藍光手中搶回來」。

下波更強冷空氣挑戰「冷氣團等級」！

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退
等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

