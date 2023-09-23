雲林台西警友中秋送愛　柚子月餅溫暖基層警員

▲台西警友辦事處副站長譚靖融特別採購爆閃燈送給分局 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中秋佳節即將來臨，在家家戶戶團圓的日子，對於身處治安崗位的警員而言，大多無法回家團圓。然而，在這個特別的季節，台西警分局的警友們展現了卓越的情懷，特別採購了月餅和柚子贈送員警，使他們也能在工作崗位上感受到中秋的溫馨氛圍。

台西警友辦事處的顧問團團長康正宗親自前往台西警分局表達關心和支持。除了贈送美味的中秋月餅和新鮮的柚子，團長康正宗還頒發了獎勵金，以鼓勵和肯定我們的績優員警。台西警友辦事處副站長譚靖融也特別採購了爆閃燈，為分局的員警提供了額外的安全保障，增強警員在外執行職務時的安全。

「辛苦了！」顧問團團長康正宗表示，中秋節大家都期待與家人團聚，而警察則在這個時刻最忙碌，小小的心意希望能給予員警們一絲溫暖和平安。副分局長章仙枝表示，警察的工作常常需要犧牲與家人相聚的機會，但我們把民眾視為自己的家人，守護他們的安全。

除了中秋禮盒，團長康正宗也代表台西警友辦事處頒發了獎勵金，以感謝基層員警的辛勤工作，同時鼓勵我們不斷努力，為轄區的治安再創佳績。副主任譚靖融的爆閃燈則增強了警員執行職務的安全性，這份關心使每天在外工作時都感到更加安心。

團長康正宗也提到，警友們一直是警員們的堅強後盾，你們站在第一線，而警友則默默地守護在幕後。我們一起為治安而奮鬥，共同守護這片家園。台西警分局再次感謝台西警友辦事處的溫情關懷，這份友誼和支持將激勵我們更加堅定地履行職務，保護社區的安全。

▲台西警友辦事處顧問團團長康正宗除了贈送月餅與柚子，更頒發獎勵金鼓勵績優員警。（圖／記者蔡佩旻翻攝）