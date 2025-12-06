太管處優秀學生獎助學金名單出爐　國小到研究所獎助320人

▲▼太管處特別於12月6日部落音樂會中舉行優秀學生獎助學金頒獎典禮。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

114年太魯閣轄區及周邊居民優秀學生獎助學金獲獎名單日前揭曉，從國小五年級到研究所共計320名獲獎，太魯閣國家公園管理處特別於12月6日部落音樂會中舉行頒獎典禮，由處長劉守禮親自頒發，許多學生由家長親友陪同出席，共享獲獎的喜悅。

太管處表示，今年的獎助學金符合資格的件數為536件，經過審查後有320人獲獎，其中大專院校66人，每人5,000元；研究所15人，每人5,000元；錄取大學以上65人，每人4,000元；高中（職）組（含五專1-3年級）32人，每人3,000元；國中47名每人2,000元；國小85人，每人獎助學金1,000元；另有特殊才藝表現者選拔出10人，每人則有6,000元獎助學金。

太管處劉守禮處長表示，從民國98年起每年提撥獎補助經費開辦園區及周邊轄區學生獎助學金，17年來已有超過4,500人次獲獎。雖然只是一份小小的獎助金，但希望藉由實質的獎助，能激勵在校學子認真學習或在專業領域更精進能力。歷年來曾領過獎學金的學生，有不少現在已成為社會中堅力量，在各行各業間貢獻所長，也有人曾進入太魯閣國家公園工作，表現非常好。

劉守禮強調，國家公園需要在地的參與，非常歡迎獲獎同學未來能加入國家公園經營管理工作。

除了獎助學金外，太管處特別為參加頒獎典禮的同學準備獎狀及禮物，由劉守禮處長一一頒發。許多獲獎同學在家長親友的陪同下前來參加，分享獲獎的喜悅。

典禮後，不少同學和家長留下來一邊逛文化市集，也欣賞部落音樂會精彩的音樂舞蹈演出，共度愉快的假日午後時光。

