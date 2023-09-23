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承億集團餐廳推中秋優惠　高雄嘉義日月潭三館連線吃烤肉賞美景

▲▼ 承億集團旗下多家餐廳備戰中秋連假餐飲熱潮 。（圖／承億集團提供）

▲▼ 承億集團旗下多家餐廳備戰中秋連假餐飲熱潮 。（圖／承億集團提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中秋連假即將到來，高雄承億酒店的高空透明無邊際泳池池畔的日式居酒屋「酉名酉丁」推出1,100元個人吃到飽，有機會品嘗各式串燒、握壽司、日式熱菜之外還有烤牛舌吃到飽！集團旗下嘉義的承億文旅桃城茶樣子頂樓酒吧更提早自9月27日起先推出中秋限定餐點包含特調烤醬三吃及生啤酒買三送一活動！高雄嘉義及日月潭連線為今年中秋活動揭開序幕。

▲▼ 承億集團旗下多家餐廳備戰中秋連假餐飲熱潮 。（圖／承億集團提供）

▲ 承億集團高雄酒店推出個人燒烤吃到飽 。（圖／承億集團提供）

承億集團品牌長簡巧珊表示「今年中秋節剛好湊成三天連假，承億集團三家飯店皆有中秋特別活動，提供給民眾不用繁忙準備烤肉，只要到承億即可賞月共度佳節」此次中秋，承億集團特別針對旗下多家餐廳品牌祭出中秋節限定優惠活動，邀請各地旅人享受悠閒美好的中秋夜晚，一同團圓、大啖美食。

▲▼ 承億集團旗下多家餐廳備戰中秋連假餐飲熱潮 。（圖／承億集團提供）

承億酒店高空池畔「酉名酉丁」餐廳，可眺望港都最美夕陽，提供日式烤物串燒、時令海鮮，搭配日式清酒，於9/29至10/1每天三個時段推出中秋放題吃到飽活動，一人只要NT$1,100元(10%服務費另計)就可以享有各式串燒、握壽司、日式熱菜之外還有烤牛舌吃到飽，共有360席次，目前預訂已達七成滿，數量有限預訂從速！位於承億酒店24樓酒吧「RAR BAR」即日起自9/30止，推出中秋限定菜單，肋眼牛排、水牛城雞翅、松露起司薯條及生啤酒4杯享優惠價NT$2288元。

▲▼ 承億集團旗下多家餐廳備戰中秋連假餐飲熱潮 。（圖／承億集團提供）

▲ 承億集團旗下嘉義唯一高空透明無邊際泳池的承億文旅桃城茶樣子高空酒吧 中秋活動。（圖／承億集團提供）

除此之外，擁有嘉義唯一高空透明無邊際泳池的承億文旅桃城茶樣子自開幕以來已吸引無數旅客慕名而來嘉義朝聖，白天能眺望諸羅山列的稜線美景，夜晚則為俯瞰城市夜景的N23.5 Lounge酒吧，因應此次中秋佳節，N23.5 Lounge自9/27至10/1止推出中秋限定餐點包含特調烤醬雞翅、特調烤醬雞米花、經典烤甜不辣三吃及1664牌生啤酒買三送一，百威、海尼根買五送一等活動。

▲▼ 承億集團旗下多家餐廳備戰中秋連假餐飲熱潮 。（圖／承億集團提供）

而坐擁270度令人心醉的日月潭絕美景色的潭日月最新開幕之頂樓酒吧——「天首閣 紅茶・茶酒試驗所」選用頂級台灣精品茶葉與經典調酒研發調酒，融合茶的底蘊與酒的馥郁，剛開幕即深受旅客喜愛，亦於中秋節當日推出FB打卡即可享調酒飲品9折及特緻烤串買一送一的活動，邀請旅人一同舉杯狂歡、團圓慶佳節！

▲▼ 承億集團旗下多家餐廳備戰中秋連假餐飲熱潮 。（圖／承億集團提供）

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