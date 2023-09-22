寄蛋黃酥給好姐妹　一拆開...她看傻「你經歷了啥？」

▲好幾顆蛋黃酥都碎了。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者曾筠淇／綜合報導

中秋節將至，不少人都會吃月餅、蛋黃酥或是柚子。近日就有女網友發文表示，她因為想分享蛋黃酥給好姐妹，所以便透過「店到店」寄給對方，豈料「每次都很好，這次翻車了！」貼文曝光後，引發底下網友討論。

女網友在臉書社團「爆怨公社」上發文表示，不論是吃的還是用的，只要是她想和好姐妹分享的東西，她都會透過「店到店」寄給對方。因為中秋節就要到了，所以她就想將蛋黃酥禮盒也寄給好姐妹，不料「每次都很好，這次翻車了！我就問，蛋黃酥啊，你經歷了啥？」

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從原PO貼出的照片可見，有好幾顆蛋黃酥因為沒有固定住，已經有點碎掉了，甚至有一顆明顯變形，還能看見內餡。

貼文一出，底下網友紛紛回應，「店到店一定要包好」、「這種包裝肯定是這樣的，至少上面還要有蓋子」、「雖然不環保，但是沒用塑膠殼固定就會這樣」、「這種包裝一定爛，我都單顆裝再放禮盒」、「這種包裝一定碎啊」、「將就吃吧」、「到底要多酥脆才能摔成這樣」、「碎碎的看起來更好吃」。

▲中秋節就要到了。（示意圖／取自WUNDERSTOCK）

還有網友提到，「其實本來食品就不能寄店到店，這麼容易碎掉的月餅怎麼不多花點錢寄宅配呢」、「比較建議寄宅配，不然就要包得很穩固」、「店到店本身不能寄易碎物喔，物流那邊雖然不會故意去摔你包裹，但是也不會輕拿輕放，因為那些容易損壞的東西他們本來就不能寄」。

原PO也回應，「我知道，所以我也沒有怪罪任何人啊，我是自己沒有備註，我想說我每次寄去都沒事，我怎麼知道這一次真的翻車了，就警惕一下吧」。

事實上，原PO選擇的超商就有說明，「店到店」的禁運品包含現金、活體動物、證件、藥品、生鮮食品、易碎品等，若店員未發現而導致物品毀損，將不負責賠償；反之，若物品導致門市人員受到損害，將主張損害賠償責任。