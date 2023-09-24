中秋節烤玉米筍解膩　農業部教戰選購與保鮮技巧

▲台南農改場教戰「去苞葉玉米筍」選購與保鮮技巧。（圖／農業部提供）

記者楊惠琪／台北報導

又到了中秋烤肉時節，除了肉品食材外，玉米筍也是熱門燒烤蔬菜，農業部台南區農業改良場提醒消費者，選購玉米筍應注意苞片翠綠及花絲新鮮，購買後應冷藏保存，以維持鮮嫩清脆口感。

台南區農業改良場表示，目前市面販售的玉米筍，可分為「含苞葉玉米筍」與「去苞葉玉米筍」兩種，「含苞葉玉米筍」因有苞葉保護，較不易因流失水分而影響口感，且經烘烤後，可連同玉米鬚食用，別具風味；而「去苞葉玉米筍」購買後可直接料理，但因缺少苞葉保護，建議盡量以塑膠袋或包鮮盒密封方式冷藏保存，以維持鮮嫩口感。

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台南區農業改良場指出，消費者購買「含苞葉玉米筍」時，苞葉應呈翠綠色，應避免選購苞葉枯白或偏黃或有蟲蛀痕跡，當日現採的含苞葉玉米筍花絲外觀較具活力，若看見花絲呈凋萎失水狀，可能非當日採收，或採收已有一段時間。





▲台南農改場教戰「含苞葉玉米筍」選購與保鮮技巧。（圖／農業部提供）

而在保鮮部分，「含苞葉玉米筍」選購後若無立即食用，須以塑膠袋包裹後冷藏，減少水分喪失；而「去苞葉玉米筍」應以塑膠袋或保鮮盒密封後，放入冰箱冷藏，維持鮮嫩口感。不過，玉米筍經冷凍後，容易失去清脆口感，因此不建議冷凍保存。

台南區農業改良場強說，玉米筍富含β-胡蘿蔔素、葉酸、膳食纖維等及多種維生素，選購後應即早食用，便可吃得營養又健康。