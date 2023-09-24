「閉嘴」讓親子關係更好！家長最有力量的一句話：我不知道

▲專家建議，有時候家長要壓抑「好為人師」的衝動，學會「閉嘴」和引導性的提問，小孩更能自己梳理出如何做功課、做決定。（示意圖／CFP）



文／丹．萊昂斯（Dan Lyons）

摘自／時報出版《閉嘴的藝術》

我女兒快抓狂了。她有一篇英文課的報告兩天後要交，而她對於那些英詩完全沒有任何心得感想。這樣下去，她這次的作業會拿鴨蛋，而鴨蛋會拖累她的GPA平均分數，說不定，她就進不了大學。

她16歲，今年高三。我想替她解決問題，告訴她怎麼做這份作業。我向來都是這麼做的。不過你知道嗎？我每次這麼做都沒有效果。我愈是想要幫忙，她就愈沮喪。

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所以，這次我嘗試了不一樣的做法：我坐在那兒，閉上了我的鳥嘴，告訴自己，聽就好了，女兒一定會自己想出脫困之道。這個過程很煎熬。我內心的多話渴望不知道有多麼想掙脫牢籠。但這次我是吃了秤砣鐵了心，不開口就是不開口。

終於，她注意到我異常的安靜，主動問起了我，「你在幹什麼？你為什麼只是在那兒呆坐著？」

「我在聽啊。」我說。

「你才沒有在聽。你在看手機。」

「我沒有在看手機。」我說。

我早就刻意把手機放在茶几上，手根本搆不著。

「你在無視我。」

「我要是想無視妳，我幹嘛不離開房間。」

「嗯，但你也沒有要幫我啊，所以我想你是不在乎吧。」她說。

「我知道妳心情不好。」我說。

「還用你說。」她說。

她笑了，我也是。

慢慢地，她平靜了下來。原本愈轉愈快的焦慮之輪開始慢了下來。然後，她開始說起了她真正的問題，而問題的本體並不是英文報告。真正的問題是16歲的她發現，成人的世界正朝她失速直衝而來，如同所有正常的孩子一樣，她也害怕自己還沒有準備好。

她就快要考學力測驗SAT了。接著，她就得申請大學。她害怕，她不只怕自己申請不到大學，更怕萬一申請上了，自己能不能在大學裡存活。

地平線的另一端是身影愈來愈大、遼闊而未知的成人世界。妳從小都在唸著想趕緊長大，長大了，妳就可以獨當一面，但如今，站在長大的門檻前，妳突然發現自己好像猶豫起來了。然而，來不及了，妳已經沒有回頭路了。所以，準備好了也好、沒準備好也罷，去吧，人生從來就沒有準備好才發生的事。

這些都不是我能解決的問題，但她橫豎也沒有要我替她解決。她只是需要知道她有權利害怕，她只是想知道，不論生命準備了什麼關卡給她，她都無需一個人去面對。

●閉上鳥嘴：你不是世界的中心

「閉上鳥嘴」真正的超能力在於它除了可以幫助你自己以外，還可以幫助你去幫助其他人，讓他們的人生變美好，讓他們變幸福。閉上鳥嘴是關於讓你建立起更強韌、更健康的人際關係，而且對象涵蓋你生活中的每一個人。

你的出發點可以跟我一樣，只是希望管好自己那張很難管住的嘴巴，並且趨吉避凶。你會意識到不輕易開口之後，可以帶給你的很多好處。你跟人談判可以不吃虧，你有機會出落得快樂一點、健康一點、聰明一點。這些都是很棒的事。但更進階的做法是，你可以利用不多嘴去協助你的孩子成長為成熟的大人，讓他們遇事能自己解決，能做出好的決定。再者就是，閉嘴也可以讓你撫慰到正歷經難關的親友。

像我與女兒的這種互動，就可以解鎖一種更深層的溝通，讓我們父女間建立起更強的連結。你不會在那兒長篇大論，但你也不會顯得被動。你會表現出某些學者口中的「積極性沉默」，這種無聲勝有聲的做法，不時可以盡在不言中地傳達更多的資訊。

閉上鳥嘴這件事在涉及人際關係時，可以分成兩類，一類是戰略性的，另一類是戰術性的。戰略型的對話就像是我與女兒的那種，當中，你鎖定要解決的是更深入、更長期的問題。戰術型的閉上鳥嘴，則是你要去解決手邊的問題。

比方說：偶爾，你確實需要幫忙孩子寫出那篇報告。我兒子比較內向，跟他母親一樣。但如果我問他開放性的問題，然後把空間讓出來——只要我克制住下指導棋的衝動，僅扮演鏡子的角色去反射他的靈感——我就能成功讓他開口。

「你最近在忙什麼？」某個星期二早上，我在開車送他去上學的途中這麼問他。他有一篇報告要寫，他咕噥著。他已經擬了一份草稿，但內容有些凌亂。要是以前，我肯定會開始用各種大小招數轟炸他。但新的我只是問了他一句，「什麼樣的報告？」然後把發言權交給他。

他花了20分鐘向我解釋一種名為「農耕／語言擴散假說」的理論，談的是人類的語系如何跟隨著農業一起擴散出去。我問了幾個問題，我知道他會一邊跟我解說事情的前因後果，一邊慢慢地釐清自己該怎麼寫這份報告。等到我在校門口放他下車時，他已經解決了自己的問題。

感覺上，我好像什麼事都沒做——因為我沒有說太多話。但這就是所謂的「積極性沉默」，一種以退為進、刻意營造的安靜。我的沉默，給了他途徑自行把問題梳理清楚。那天早上，我又習得了一種閉上鳥嘴的變奏。

▲「積極性沉默」讓小孩學會自己解決問題，也讓親子關係更好。（圖／CFP）

某些戰術性的對話會演化為戰略性的對話。如果你讓某人開口，然後把路徑讓出來，那麼對方往往就會自行涉足深水區，聊起更加困難也更加要緊的內容。你唯一要做的就是壓抑好為人師的衝動。如果你是某件事情的過來人，你認為聽聽你的經驗可以幫助到他們，那你可以提供這個選項給他們，但不要強加給他們，等他們問了再說，要是他們沒問，你就不要多話。

我並不是閉上鳥嘴的天生好手。看著以前拍攝的家庭錄影帶，我會一陣瑟縮：我看到的是一名家長在讓他的孩子一整個激動起來、興奮起來。在我家孩子大部分的生命中，我都是那個不停在布道跟說故事的老爸，我會從一個主題跳到另一個主題，直到我已經不知道自己在說什麼了，才會反過來問孩子說，「等等，我們是在討論什麼？」

這個嘛，我們什麼都沒有在討論。

我們大多數的人都會掉進對孩子說太多話的陷阱。我們會在應該貼著椅背端坐好的時候往前探頭探腦。根據研究顯示，實則安安靜靜的親職效果最好。你不需要對大小事都有意見。就算是你有意見，你也不必然得說出來。你更不用對每個問題都抱有答案。而且老實說：誰能對每個問題都有答案？

關掉你的星戰光劍，你會發現自己強大到不可思議。

要有勇氣說出身為家長最有力量的一句話：「我不知道。」

★本文摘自時報出版《閉嘴的藝術：以退為進的刻意沉默，讓你趨吉避凶，家庭與事業如沐春風》，作者丹．萊昂斯（Dan Lyons），小說家、新聞記者兼編劇。以作者來說，管不住嘴巴的代價是八百萬美金。一則在臉書批評自家執行長的貼文，讓他丟掉現值不菲的股票選擇權。他與老婆的關係也在他慣性嘮叨下觸礁，進行了多次婚姻諮商，他發現最有效的方法莫過於少講幾句。更別提他還是家有青春期小孩的父親。凡此種種，帶他走上了研究與撰寫本書的旅程。我們（以及身邊的人）是否屬於禍從口出的危險群，書中還有「話癆量表」測驗供我們評估。