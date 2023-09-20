高中生零用錢「1天拿400元」　他嗆：貪婪胃口被養大！全場逆風噴

▲原PO回想高中讀書，每天只有100元含早午餐與公車費。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

許多人感嘆，現在隨便吃一餐都破百元！而一名網友表示，以前讀高中時，每天只有100元零用錢，其中含早午餐與公車通勤費，不料鄰居每天都給孩子400元生活費，讓原PO直言「孩子的貪婪胃口被養大？」文章曝光後，引來全場逆風開酸「現在100元能幹嘛？連吃飽都成問題！」

一名網友在臉書匿名3公社聊起「現在的高中生一天零用錢多少才叫夠用？」的話題，他說，不同時代有不同見解，鄰居給每天會給孩子200至400元花用，讓他回想25年前讀國小時，一天只有10元，上國中後變20元，高中因為通勤才加碼到100元。

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原PO接著說，扣掉來回公車費變70元，而早餐吃20元三明治，最後剩50元可買午餐或點心，「當時一天100元很夠用！」

對此，原PO難以理解直呼，「可能現在家長都比較有錢...所以很敢給吧？或是孩子的貪婪胃口被養大？所以一個高中生一天零用錢要200多至400元。」

該文曝光後，一票網友，紛紛反酸「難怪要匿名，你覺得現在50元可以吃什麼」、「這時代去哪買20元的早餐跟50元的午餐？」「時空背景不同、物價不同，怎麼會這樣比」、「100元吃一餐就沒了，高中生正在發育你是要他餓死嗎」、「福利社便當就不止50元」、「我高中時珍奶一杯才十塊」、「你是不是很久沒出門買東西了」、「薪水漲幅比不上通貨膨脹的速度，孩子並沒有比較奢侈，早餐漢堡一個65元起跳，便當一個也要100元了」、「現在100元能幹嘛？連吃飽都成問題」。

另有家長分享，「我兒子午餐自理，早餐偶爾自己買，一星期1000元，我都擔心他不夠用了」、「我是先算小孩的早午餐要花多少錢，然後再加個30～50元買飲料什麼的」、「我女兒高二，午餐自理，一個月零用錢6000元，月底轉帳進她戶頭，讓她自己運用」。