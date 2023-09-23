家事分工的夫妻更幸福！研究顯示「女比男多做2倍」：恐有長期風險

▲許多家庭女性的家事多於男性，也被認為是常態，但專家表示「這會引發可怕的長期風險」。（圖／CFP）



文／麥拉．史卓柏（Myra Strober）、艾比．戴維森（Abby Davisson）

摘自／時報出版《愛與錢：史丹佛最熱門的人生規劃課，用5C架構做重要的選擇》

就算伴侶兩方都很重視平等，仍會驚訝於原來自己對於家務與照料家人等工作，預設了刻板的性別角色，有一對夫妻就有這樣的經驗：「我們剛結婚時，是聯合承擔管理家庭的責任。無論是理財、打掃或居家整修，我們大部分都一起做，但我們其中一人在某個面向會擔任比較多的主導角色。不過，幾乎是孩子一出生，我們就開始分工以解決問題。我們是用非常專業分工的方式來處理。我吸塵洗碗，我太太洗衣服。我們很少交換。我們之間的分工也愈來愈傾向於傳統的性別導向。我（丈夫）負責理財和大部分的居家維修。我認為這有一部分是生存導向，有一部分也是落入社會規範。」

這種安排不必然是負面的，但理解文化影響力在當中發揮了一定的作用，會很有幫助。2021年9月，幽默網站「麥斯維尼網路趨勢」（McSweeney’s Internet Tendency）發表了一篇諷刺文，題為〈這是您府上小孩就讀學校的來電，雖然緊急連絡人登記的是您丈夫，但我們需要您：媽媽〉（This Is Your Kid’s School and Even Though the Emergency Contact Form Lists Your Husband, We Need You, the Mom）。這篇評論巧妙地凸顯了育兒工作的負擔，如何時不時落在母親的肩上，很快就吸引了心有戚戚焉的女性關注。

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▲育兒工作的負擔，經常落在母親的肩上。（示意圖／視覺中國CFP）



艾比和羅斯剛成為新手父母時，他們決定由羅斯負責安排小孩看小兒科醫生和牙醫。他們將羅斯列為主要聯絡人，以為這樣就行了，尤其是在像舊金山如此進步的城市。然而，小兒科診所和牙醫診所一次又一次打電話給艾比進行約診，而不是羅斯。她不斷請對方聯繫羅斯，但他們依然故我，總是找她。這種事極為常見，只不過是傳統性別角色深入文化當中的諸多例子之一。

伴侶在家務上經常訴諸性別規範的另一個原因，是有一方堅持要鉅細靡遺地管控另一方如何完成家務，一位男士就發現了這種情況：

「上完史卓柏教授的課、讀完《達成一半一半》（Getting to 50/50）這本書之後，我就非常想要將每件工作都分成一半一半。然而，我的妻子自然而然會想要負責更多事。因為我們『自然而然』選擇了傳統的男性與女性角色，很遺憾地，落在她身上的工作比分給我的多。我們來來回回試過不同的方法，最後妥協出來的模式是，我們各自去做比較想做或做得比較好的事（例如我負責洗碗和報稅，她管理家務外包事宜和社交行事曆）。整體算下來，她還是比我多做很多事（或許是六比四？），尤其是要費心思的工作（也有人稱之為「心智負擔」）；我們正試著扭轉這一點。我們在家事分工上還有另一個重要因素：我的妻子賺的錢通常比我多很多。」

有意思的是，賺的錢比伴侶更多的女性，更有可能負擔大部分的家務與育兒工作。1980年代，亞莉．霍希爾德（Arlie Hochschild）與許多伴侶進行訪談，發現妻子之所以承擔較多的家務與育兒負擔，是因為她們認為丈夫會因為她們的事業或薪水（或兩者）而感到備受威脅。

霍希爾德也發現，有些時候，妻子會感激丈夫「容許」她去外面工作，因此，她便以容許他少做家務當作回報。霍希爾德稱之為「感恩經濟學」（economy of gratitude）。

▲研究發現，家務分工的家庭更幸福。（示意圖／記者李佳蓉攝）



同樣的，就算時間與文化浪潮不斷變化，這樣的動態仍大致不動如山。2019年《大西洋》月刊登了一篇文章，作者是於2020年寫出《緊張時刻》（Crunch Time）的作者艾莉雅．哈米德．拉奧（Aliya Hamid Rao），她在文中提到，在中上階層的異性戀家庭中，「愈是在經濟上仰賴妻子的男性，他們分擔的家務就愈少」，而且，「即便丈夫無業，妻子花在家務上的時間還是比配偶多出很多。」在充滿壓力的情境下，比如丈夫失業，妻子可能尤其不願意提起會引發爭議的話題，例如討論分擔家務。

如果你們要以非傳統的方式分工，請記住，在比較固守傳統的人眼中，你們的安排看來可能非常奇特，甚至讓人困惑，有一位女士和她的丈夫就有這樣的經驗：

「我在美國中西部長大，那裡的人們一般都認為丈夫要負責賺麵包，妻子持家。大學畢業之後，我和當時還是男朋友的老公一起搬到加州，他去念研究所，我則進企業工作。結果變成了我在工作，但他沒有。我們之間的情況早就很明顯，我要打拚出一份事業，而他負責持家。

我對家務還是有一些貢獻，比如洗衣服和收拾家裡，而他也有在做一份簡單的工作⋯⋯但整個情況和我一開始想的大不相同。我認為這是因為我根本沒去想⋯⋯我以前只會看大家都怎麼做，而不是我可以怎麼做。我不敢想像我自己和我未來的家庭要怎麼過不一樣的生活。

然而，事實上，我煮的飯很難吃，我討厭文書工作，也不愛當老師，但這些都是他的長處。由於我們敢於逆轉異性戀伴侶的傳統角色，擁抱真誠充實的生活，這種分工也讓大家都過得比較好（開心一點、健康一點，也穩定一點）。這讓某些人嚇一跳，尤其是我在印第安納州的親戚，他們沒辦法揣想一個男人不想『養家』是怎麼一回事。但在我們家，養家的意思也代表要弄乾淨每一個人、餵飽每一張嘴和每一次該看醫生就要帶去看。」

請記住，你的人生不是由親戚、朋友、鄰居和同事幫你活的。重點是，你和伴侶要滿意你們做的安排。

一個實際又關鍵的議題

1970年有一篇重要文章〈家務政治學〉（The Politics of Housework），作者派特．麥納蒂（Pat Mainardi）在文中強調，家務看來是一個微不足道的主題，但事實上卻有很深重的心理、政治和經濟意義。發表這篇文章之後又過了很多年，才終於出現許多不同的聲音也呼應這樣的觀點。

妻子講出她們的故事，訴說她們要怎麼做，才能讓先生分擔該分擔的工作。有些人則寫文章、發推文和畫漫畫，描寫管理家庭所產生的「心智負擔」和「情緒勞動」；學者更強調了一肩挑起主要家務重擔對於女性的事業的不利影響。

家務很重要、做不完、不受重視、隱而不見，而且通常很無聊。在伴侶之間，家務分工的滿意度通常導向關係的滿意度，還能助長幸福感。另一方面，若對分工感到不滿，會引發怒氣和憤恨，假如任其滋長，可能會慢慢侵蝕關係，或於突然之間大爆發；路易斯和羅莎的情況就是如此。

你們的金錢預算可以反映出兩人的優先順序，同樣的，你們如何分攤家務也可以反映出兩人的價值觀、關係，以及你們如何看待另一半。說到底，如果伴侶在打掃你們兩人天天使用的廁所時，你通常都在看比賽，那代表你比較重視誰的時間？你自己的還是伴侶的？誰的生活品質對你來說比較重要？你自己的還是伴侶的？

▲許多案例顯示，家庭成員共同分擔家務更健康和諧。（示意圖／CFP）



在《公平遊戲》（Fair Play）這本書裡，作者伊芙．羅德斯基（Eve Rodsky）探討了伴侶（或同居人、室友）之間如何因為「男人的時間有限，女人的時間無限」這種想法而引發積怨。

研究也支持她的主張。研究發現，同性伴侶的家務分工比異性伴侶更公平。近期一項涵蓋七國的研究也指出，女女伴侶的分工會比男男伴侶更公平；而在性別比較平等的國家，如挪威，男性與女性同性伴侶之間的家務分工差異也比較小。

訴諸以性別為基礎的家務分工，由女性負擔大部分的工作，有時候會讓人覺得是阻力最小的方法，但這會引發可怕的長期風險。除了可能讓兩人的關係劍拔弩張之外，一直肩負較沉重家務負擔的女性也很有可能過勞，導致壓力相關的健康問題。為了避免日後面臨更大的挑戰，重點是要及早啟動家務分工的相關對話，即便一開始也許會造成一些摩擦。

美國勞動統計局（US Bureau of Labor Statistics）將家務分成七類：備餐和打掃；清理室內；洗衣；管理家庭；除草與照料庭院；居家室內保養、維修和裝潢；居家室外保養、維修和裝潢。2019年，女性擔負這七類工作的平均工時是每天2.16小時，男性花的時間僅有約三分之二，平均一天為1.39小時。

在新冠疫情爆發之前的五年期間，育有13歲以下小孩的職業婦女，花在有薪工作上的時間，雖然比父親少了25％；但花在家務與直接育兒上的時間，約為育有幼兒父親的兩倍。

疫情凸顯了管理家務會涉及多少工作。一位受訪者就注意到，由於不再出差與外食，「持續不斷的煮食與清理工作讓我們明白一件事，那就是家裡居然有這麼多事要做。」這可能是一線曙光，因為當愈來愈多人看到這一點，也就相當於開啟了一道門，讓更多人重視家務並帶動更多針對家務分配的溝通。那些有著年紀較大的小孩、較為積極進取的父母，甚至將這樣的現實變成一種教育機會。

「當打掃人員再也無法過來打掃房子，我和先生就決定由我們大家來打掃。我先生比我還會打掃，因此我請他提出一套規劃，說明有哪些工作要做，然後我再將工作分配給家裡的四個人（包括兩個14歲的孩子）。最讓我訝異的是，每個人都很願意出一分力，接受現在的新慣例。我的孩子通常會推諉新增的家務工作，但這次他們都接受了我們的要求，每週打掃他們負責的區域，不多話也不抱怨。」

當然，這個故事之所以值得一提，是因為這是個例外——在分配多出來的家事負擔時，並不是每一次都會這麼順利。

★本文摘自時報出版《愛與錢：史丹佛最熱門的人生規劃課，用5C架構做重要的選擇》，一門在史丹佛大學開了40年的課程，內容與時俱進，佳評如潮。人們經常談論愛與錢，卻很少討論如何兼顧兩者。本書補足了失落的部分：將家庭關係納入考量，也教你如何經營事業與人生。