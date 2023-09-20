家長求解國小數學　「一堆弱智題」他傻眼了：有大人不會？

▲有家長會求助小學數學題。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在小學作業考倒不少家長，尤其是數學題。就有網友表示，他有加入一個討論國小作業的社團，通常發問的多是數學題，但他一看就傻眼，「怎麼一大堆弱智問題拿出來問？」「這些題目真的有大人不會嗎…」而且很多爸媽都是伸手牌、直接要答案，「這有意義嗎？」

一名網友在PTT的Gossiping板上問卦「很多家長都有閱讀障礙啊」，說他加了一個討論國小作業的社團，結果常常傻眼不已，「有些家長是不是也閱讀障礙？通常來問的大多都是數學題，國小數學不是90%是考題目解讀嗎？怎麼一大堆弱智問題拿出來問？」接著貼出3個題目：

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●用3、0、9、7組成一個四位數，數字不能重複，最大的數是（？），最小的數是（？）

●有9、1、4、5四張數字卡，先把數字卡由最大至最小排列成一個四位數，然後又由最小至最大排列成另一個四位數，這兩個四位數的差是多少？

●用4、8、0、7四張數字卡，排出比4700小的四位數，排出的最大四位數和最小四位數相差多少？

▲有家長求助的題目，令原PO傻眼不已。（圖／翻攝自PTT）

原PO不禁直呼「這些題目真的有大人不會嗎？」也透露最多人問的題型是「因數倍數」問題，「這個其實也不難吧？每天都有因數倍數問題拿出來問，而且都是伸手牌要答案，這有意義嗎？」就有人看了題目也傻眼，「會很難嗎？這邊的人應該都會吧？」

有網友忍不住搖頭，「要學習進位直接用數字就好，拐彎抹角地繞來繞去，是順便考小孩閱讀能力嗎」、「8+9家長一定不會啊」、「很多是沒有耐心，伸手牌最快，教出的小孩也是凡事嘴巴問最快」、「之前發現很多是閱讀能力有問題，連題目都看不懂，怎麼可能會解。」

不過，也有人表示，「題目可能很爛，但是答案很簡單呀～這種題目應該是學習比大小吧？」「新課綱就是這樣，素養題，考閱讀理解就愛繞，閱讀能力強弱非常有影響」、「寫答案還好，困難的是怎麼解釋給小朋友懂吧」、「會數學幹嘛？」