基隆市府嚴查營養午餐把關　會同專家稽查食材供應商

▲基隆市府團隊查看食材效期及標章合格情形。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市府團隊為學校午餐食材品質把關，今（22日）會同衛生局、產發處、動保所及政風處啟動稽查專案到食材供應商稽查訪廠，並邀請 食品安全管制系統（HACCP）協會專家及本市議會教育小組議員，共同稽查食材廠商，嚴格審視學校午餐食材來源。市議員張耿輝、秦鉦、林沛祥及連恩典秘書代表到場稽查關心。

教育處長劉美蘭強調，112學年度學校午餐採購標案即將完成，尚未決標學校採取因應措施各校皆能如期供餐。為讓各界安心並了解市府積極守護學生健康及嚴控學校午餐品質，特邀請HACCP專家及議會教育小組議員共同參與本次不定期之稽查專案，除實地訪察及審視供應商廠區衛生和食材來源相關證明文件等，以確保得標廠商之履約品質外，後續也將陸續安排稽查其他廠商和學校廚房的期程。

劉美蘭表示，市府重視學校午餐品質高標準把關，法規面訂定學校午餐自治條例，源頭管理面則審視供貨來源，訪廠了解進出貨單據憑證，廠區衛生環境等。學校實務面則從採購、食材點收、清洗、截切、烹煮及配膳運送等逐一稽查檢視。

教育處指出，基隆非農業縣市，食材生產來源大多來自外縣市，如查有相關疑慮，也即刻通報中央單位及食材生產縣市政府，協助盡早釐清來源，為午餐品質把關。市府團隊的聯合稽查以及民意代表的重視讓業者提高服務品質要求，本次稽查除讓家長及市民安心外，更希望透過食材防護機制，確保廠商提供優良品質的食材，以達成良性循環。